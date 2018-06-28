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Meksika'da seçim kampanyaları kanlı bitti

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, geçen eylülde başlayıp dün sona eren seçim kampanyaları sırasında 133 siyasetçi cinayete kurban gitti.

Meksika'da seçim kampanyaları kanlı bitti

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, geçen eylülde başlayıp dün sona eren seçim kampanyaları sırasında 133 siyasetçi cinayete kurban gitti.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:06
Meksika'da seçim kampanyaları kanlı bitti

133 SİYASETÇİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, geçen eylülde başlayıp dün sona eren seçim kampanyaları sırasında 133 siyasetçi cinayete kurban gitti.

Ülkedeki danışmanlık şirketi Ettelekt'e göre 1 Temmuz'da yapılacak genel ve yerel seçimler için 8 Eylül'de başlayıp dün sona eren seçim kampanyaları sırasında gerçekleşen 543 saldırıda 48 aday ve 85 siyasi öldürüldü.
Bu yılın başından itibaren, adaylar, aday adayları, belediye başkanları, eski belediye başkanları gibi yöneticiler ve aileleri seçim sürecindeki saldırıların hedefi oldu. En az bin aday, güvenlik zafiyeti yüzünden istifa etti.
Ülkede uyuşturucu kartellerinin devlette değişen güç dengeleri karşısında kendi adaylarının kazanmalarını sağlamak için yaptıkları kanlı eylemler birçok kişiyi etkiledi.
Yaklaşık 130 milyon nüfuslu Meksika'da, yeni cumhurbaşkanı, senato ve belediye başkanlarının belirleneceği genel ve yerel seçimler 1 Temmuz Pazar günü yapılacak. Seçimlerde 3 bin 500 koltuk için oy kullanılacak.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 18:53
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