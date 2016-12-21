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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:08

Meksika'da Patlama: 26 Ölü, 70 Yaralı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir havai fişek mağazasında yaşanan patlamada en az 26 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da Patlama: 26 Ölü, 70 Yaralı
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BAŞKENTTE BİR HAVAİ FİŞEK MAĞAZASINDAKİ PATLAMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 26 KİŞİ ÖLDÜ, 70 KİŞİ YARALANDI

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir havai fişek mağazasında yaşanan patlamada en az 26 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika Federal Polisi, dün akşam, kent merkezine 32 kilometre mesafedeki San Pablito bölgesinde bir havai fişek mağazasında patlama olduğunu açıkladı.

Polis, ilk belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama nedeniyle çevredeki binaların zarar gördüğünü de aktaran yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

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