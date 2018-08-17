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Meksika'da Kadın Manken Yasağı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da belediyenin sponsor olduğu kamuya açık etkinliklerde kadın mankenlerin kullanılması yasaklandı.

Meksika'da Kadın Manken Yasağı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da belediyenin sponsor olduğu kamuya açık etkinliklerde kadın mankenlerin kullanılması yasaklandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 06:12
Meksika'da Kadın Manken Yasağı


MEKSİKO BELEDİYESİ, ETKİNLİKLERİNDE "CİNSEL BİR META" OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ GEREKÇESİYLE KADIN MANKENLERLE ÇALIŞMAMA KARARI ALDI

Meksika'nın başkenti Meksiko'da belediyenin sponsor olduğu kamuya açık etkinliklerde kadın mankenlerin kullanılması yasaklandı.
Meksiko Belediye Başkanı Jose Ramon Amieva, belediyenin desteklediği etkinliklerinde kadın mankenlerin, ilgi çekmek için "cinsel bir öge" olarak kullanılmasına son verileceğini ifade etti.
Kadın mankenlerin spor müsabakalarıdan ticaret fuarlarına dek kamuya açık etkinliklerde "ilgi unsuru" olarak kullanılmasını eleştiren Amieva, "Böyle bir meslek var olmamalı. Bu, cinsiyet eşitliği politikalarına aykırı." dedi.
Meksika'da "edecane" (hostes) adı verilen kadın mankenler sergi, fuar, açılış ve tanıtım etkinliklerinde yaygın olarak boy gösteriyor.
Bir grup kadın politikacı tarafından 2014'te konuya ilişkin düzenlenen forumda, bu "gayriresmi" çalışma alanının çoğu zaman fuhuş sektörü için paravan işlevi gördüğü ortaya konmuştu.
Ülkede yaklaşık 1 milyon kadın ve erkeğin tanıtım mankeni olarak çalıştığı tahmin ediliyor.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 10:02
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