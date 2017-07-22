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22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:56

Meksika'da Haziranda Rekor Cinayet

Meksika'da Haziranda Rekor Cinayet
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ÜLKEDE GEÇEN AY 2 BİN 234 CİNAYET İŞLENDİ

Meksika'da haziran ayında 2 bin 234 cinayet işlendiği ve bunun son 20 yılın rekoru olduğu bildirildi.

Hükümet tarafından açıklanan suç istatistiklerine göre, ülkede haziran ayında 2 bin 234 cinayet işlendi.

Bu veri, ülkede 1997'den bu yana bir ay içerisinde işlenen en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.

Cinayetlerin çoğunun Baja California Sur, Veracruz eyaletleri ve başkent Meksiko'da işlendiği aktarıldı.

İstatistiklerde 2017'nin ilk yarısında işlenen cinayet sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 12 bin 155 olduğu kaydedildi.

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