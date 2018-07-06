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Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama!

Meksika'nın Tultepec kentinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamalarda en az 24 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama!

Meksika'nın Tultepec kentinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamalarda en az 24 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 05:31
Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama!

Meksika'nın Tultepec kentinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamalarda en az 24 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar arasında ilk patlama ardından olay yerine gelen acil yardım görevlileri de bulunuyor.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, deponun olduğu bölgede çok yoğun duman oluştuğu görülüyor.

Başkent Mexico City'ye 30 km uzaklıktaki kent, ülkenin havai fişek üretim başkenti olarak biliniyor.

Kentte 2016'da yaşanan patlamalarda da 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yılın başındaki benzer bir olayda da yedi kişi ölmüştü.

Tultepec her yıl ulusal havai fişek festivaline de ev sahipliği yapıyor.

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Son Güncelleme: 06.07.2018 08:33
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