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05 Mayıs 2017 Cuma 11:27

Meksika'da Güvenlik Güçleriyle Akaryakıt Hırsızları Çatıştı

Meksika'da akaryakıt hırsızları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü.

Meksika'da Güvenlik Güçleriyle Akaryakıt Hırsızları Çatıştı
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ÇATIŞMADA 4'Ü ASKER 10 KİŞİ ÖLDÜ

Meksika'da akaryakıt hırsızları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Puebla eyaletinde bir grup silahlı saldırganın devriye gezen askerlere ateş açtığı, güvenlik güçleriyle kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanan saldırganlar arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 6 saldırgan öldürüldü. Yaralanan 9 asker hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye bin asker ve polisin gönderildiği kaydedildi.

Bu arada güvenlik güçlerinin operasyonunu protesto eden bazı yöre sakinleri, çatışmalar sırasında gözaltına alınan onlarca kişinin serbest bırakılması talebiyle yolları kapattı.

Federal Polis, Puebla ve Cordoba arasındaki yolların birkaç saat sonra trafiğe açıldığını belirtti.

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