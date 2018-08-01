Meksika'da düşen uçaktaki 101 kişi kurtarıldı

MEKSİKA'DA BİR YOLCU UÇAĞININ KALKIŞINDAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜĞÜ, UÇAKTA BULUNAN 101 KİŞİNİN KAZAYI YARALANMAYLA ATLATTIĞI BİLDİRİLDİ.

Meksika'nın Durango kentinde bir yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra düştüğü, uçakta bulunan 101 kişinin kazayı yaralanmayla atlattığı bildirildi.

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazadan yaralı kurtuldular

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, sağlık görevlilerinin olay yerine intikal ettiğini açıkladı.

Aispuro, uçaktaki 101 kişinin de hayatta olduğunu ve kazayı yaralanmayla atlattıklarını kaydetti.

Bir sağlık çalışanı ise yaralılardan 12'sinin durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlerde, kazadan sağ kurtulan yolcuların yardım almak için yol kenarına doğru yürüdüklerinin görüldüğü aktarıldı.

