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07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

Meksika'da Cezaevindeki Kavga

Meksika'nın Acapulco kentinde cezaevinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 28'e yükseldi.

Meksika'da Cezaevindeki Kavga
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ACAPULCO'DAKİ CEZAEVİNDE İKİ ÇETE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ÖLENLERİN SAYISI 28'E ÇIKTI

Meksika'nın Acapulco kentinde cezaevinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 28'e yükseldi.

Guerrero eyaleti Emniyet Sözcüsü RobertoAlvarezHeredia, cezaevinde yerel saatle 04.00'te iki çete arasında çıkan kavgayı kontrol altına alan güvenlik güçlerinin cezaevinin farklı alanlarında cesetlere ulaşmasıyla ölenlerin sayısının 28'e çıktığını açıkladı.

Alvarez, olayda 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.     

Eyalet polisleri de cezaevinde 2 binden fazla kişinin olduğunu söyledi.

Alvarez, dün akşam  hapishanede iki çete arasında çıkan kavganın 5 mahkumun ölümüyle sonuçlandığını duyurmuştu.

Ülkede uyuşturucu kartelleri arasındaki rekabet, sık sık kanlı saldırılara neden oluyor.

Meksika'nın aşırı kalabalık cezaevlerinde sık sık isyan çıkıyor veşiddet olayları yaşanıyor.

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