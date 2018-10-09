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Meksika'da Bir Çift 20 Kadını Öldürdüklerini İtiraf Etti

Meksika'da Bir Çift 20 Kadını Öldürdüklerini İtiraf Etti

09 Ekim 2018 Salı 06:32
Meksika'da Bir Çift 20 Kadını Öldürdüklerini İtiraf Etti

Meksika'da bebek arabasında insan uzuvlarını taşırken gözaltına alınan bir çift, 20 kadını öldürüdüklerini itiraf etti.

Juan Carlos N. ve eşi Patricia N. başkent Mexico City'nin şiddetin kol gezdiği banliyölerinden Ecatepec'te Perşembe günü 10 kişiyi öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Savcı Alejandro Gomez, Juan Carlos N.'nin bazı kadınlara tecavüz ettiğini ve kadınların bazılarının uzuvlarını sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Gomez, savcılık makamının şimdi bu itirafın doğru mu yoksa bir "psikopat" ya da "seri katilin" abartması mı olduğunu araştırdığını söyledi.

Çiftin biri bebek olmak üzere 3 çocuğunun olduğu belirtiliyor.

Evlerinde çimento dolu kovalarda ve plastik torbalara sarılı halde buzdolabında insan kalıntılarının bulunduğu belirtiliyor.

MEKSİKA HALKI ŞOKTA

Olayın, şiddet ve suçun yaygın olduğu Meksika'da halkı dehşete düşürdüğü belirtiliyor.

Çiftin gözaltına alındığı Ecatepec'te Pazar günü bir araya gelen yüzlerce kişi, kurbanlar için mumlar yaktı ve çiçekler bıraktı, yetkilileri kadın cinayetlerini engellemeye çağırdı.

BM Kadın Birimi'ne göre (Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi), Meksika'da her gün 7 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor.

Resmi rakamlara göre, Ecatepec'in yer aldığı Meksika Eyaleti'nde geçen yıl 301 kadın ve kız çocuğu öldürüldü.

Son Güncelleme: 09.10.2018 09:52
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