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Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu

Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletinde bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu.

Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu

Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletinde bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 06:55
Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu

Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletinde bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu.


Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, Salamanca kentinde suç örgütü üyesi oldukları sanılan 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bazıları parçalanmış cesetlerin yanında rakip suç örgütüne ait not bulunduğu kaydedildi.

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Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, ülkede bu yılın ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.


Son Güncelleme: 28.05.2018 10:34
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