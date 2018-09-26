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Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı Açıldı

Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı Açıldı

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:32
Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı Açıldı

KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ, MEKKE-MEDİNE ARASINI YAKLAŞIK 1 SAATE İNDİRECEK HARAMEYN HIZLI TREN PROJESİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Suudi Arabistan'da Ortadoğu'nun en büyük ulaşım projelerinden sayılan hacılar ve umrecilerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak Harameyn Hızlı Tren projesi hayata geçti.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, bugün Cidde'de Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını yapan Kral Selman bin Abdülaziz, Medine bölgesine giden trene bindi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Nebil bin Muhammed el-Amudi, kutsal topraklara yolculuk edenlere ve vatandaşlara hizmet verecek Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını duyurmaktan onur duyduğunu belirterek, "Harameyn Hızlı Treni'nin, Mekke, Cidde, Kral Abdullah Ekonomi Kenti, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ve Medine olmak üzere 5 durağı bulunuyor." dedi.

MEKKE İLE MEDİNE ARASINI YAKLAŞIK 1 SAATE İNDİRECEK

Amudi, Mekke-Medine arasındaki hattın uzunluğunun 450 kilometre olduğunu ve yılda 60 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade etti.

Sanayi bölgeleri, ekonomi şehri, havalimanı ve kent merkezlerini birbirine bağlayacak 450 kilometrelik hızlı tren hattı, kara yoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 kilometre hızla 1 saat 20 dakikaya düşürecek. İlk ve son duraklar Mekke ve Medine istasyonları olacak. Çadır mimarisi esas alınan istasyonlar; Mekke'de sarı, Medine yeşil, Cidde'de ise gri renkte tasarlandı.

 Suudi Arabistan, geçen yıl 2 milyon 400 bine yakın hacı, 7 milyon civarında da umreciye ev sahipliği yaptı. 

 

Son Güncelleme: 26.09.2018 09:45
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