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Mehmetçiğe İftira Atıyorlar

Çukurca'nın Kazan Vadisi'ndeki öldürülen 24 PKK'lının kimyasal silahla öldürüldüklerini iddia edildi.

Mehmetçiğe İftira Atıyorlar

Çukurca'nın Kazan Vadisi'ndeki öldürülen 24 PKK'lının kimyasal silahla öldürüldüklerini iddia edildi.

01 Kasım 2011 Salı 12:45
Mehmetçiğe İftira Atıyorlar
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BDP Eşbaşkan Yardımcısı Avukat Meral Danış Beştaş, Çukurca'nın Kazan Vadisi'ndeki operasyonlarda öldürülen 24 PKK'lının kimyasal silahla öldürüldüklerini ileri sürdü. Beştaş, cesetler üzerinde yapılan incelemede, kurşun izine rastlanmadığını, bunun da kimyasal silah iddiasını güçlendirdiğini kaydetti.

Beştaş, cesetler üzerinde yapılan incelemede, kurşun izine rastlanmadığını, bunun da kimyasal silah iddiasını güçlendirdiğini belirtti. Halen Malatya Devlet Hastanesi morgunda bekletilen ve 24 kişi olduğu açıklanan PKK’lıların cenazeleri üzerinde inceleme sürerken, BDP, operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi.

OTOPSİ SONUCUNU DA SORDU

İddiaya karşı suskun kalınmasının ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere hizmet ettiğini belirten Beştaş, 29 Nisan 1997’de yürürlüğe giren sözleşme ile kimyasal silahların kullanımı ve stoklanmasının tamamen yasaklandığını anımsattı. Milliyet'in haberine göre, Meral Danış Beştaş, hükümete otopsi raporlarının sonucunu sordu.

Son Güncelleme: 01.11.2011 12:45
Anahtar Kelimeler:
PKKTERÖRSaldırıTeröristÇukurcaHainDbp
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