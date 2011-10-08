Mehmet Ali Talat ve Eroğlu İstanbul'a gitti.

Başbakan İrsen Küçük ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın bugün yapılacak cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gitti.

THY'ye ait uçakla dün gece İstanbul’a giden Başbakan Küçük'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde protokol görevlileri karşıladı.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile eşi Oya Talat da bu sabah aynı amaçla İstanbul’a gitti. Talat ve eşi, bu akşam yurda dönecek.

Başbakan Küçük’ün ise yarın Kuzey Kıbrıs’a dönmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eşi Meral Eroğlu'nun da İstanbul'da olduğu öğrenildi.