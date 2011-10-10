Meclis'te vatandaş isyanı.

Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul toplantısı günü olan bugün yine bakanlarla görüşmek, sorunlarına çare bulmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Orhan Özbayrak adlı bir vatandaş ise sinir krizleri

geçirip isyan etti.

Meclisin ziyaretçi kapısından giren Orhan Özbayrak adlı vatandaş, “oğluna geçici öğretmenlik sözü verildiği halde bunun gerçekleşmediğini; 11 çocuğu bulunduğunu ve ekonomik zorluklar yaşadığını”

belirterek dert yandı.

Meclis bahçesinde bir milletvekiline yaşadığı sorunları anlatırken kriz geçiren Özbayrak, başını önce kapıya vurdu, ardından üzerindeki tişörtü parçalayarak meclis koridoruna yöneldi. Polisin müdahale

edip sakinleştirmeye çalıştığı dertli vatandaş, polise de tepki göstererek meclisin arka kapısı önünde yere oturdu.

Bir iş adamı yüzünden üç yıl hapis yattığını, öğretmen olan çocuğuna iş verilmediğini, çocuklarına bakamayacak hale geldiğini anlatan Orhan Özbayrak, etrafını saran gazetecilere ve mecliste bulunan

diğer kişilere dert yandı.