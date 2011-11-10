Meclis'te Turizm Gelişim Yasa Tasarısı Görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 tasarının komiteye geri çekilmesi kararının ardından Turizm Gelişim Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

Tasarıyla ilgili komite raporunun okunmasından sonra ilk sözü alan CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Van’da dün gece meydana gelen deprem nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Bayram nedeniyle ziyaret ettiği Güzelyurt’ta verilen ihracat primlerinin yanlışlığını konuştuğunu belirten Yorgancıoğlu, ilgili kurumların raporlarının beklendiğini, ancak bir yandan da 1 milyon doların iç

edildiğini belirtti.

İlgili bakanlığın sus pus olduğunu ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun konuyu incelemediğini savunan Yorgancıoğlu, “çalışanların haklarını budayan hükümetin çar çur edilecek çok parası mı olduğunu” sordu.

Lefke’den vazgeçilen ancak Büyükkonuk’a yapılması gündemde olan petrol dolum tesisini de eleştiren Yorgancıoğlu, turizm ve çevrenin önemini vurguladı.

Yorgancıoğlu, turizmin çevre anlamına geldiğini, doğal, bakir alanların korunup turizme sunulması gerektiğini belirterek, “Biz küçücük ülkemizde şimdiye dek el dokunulmamış bir bölgeye yeni bir petrol dolum tesisinin temellerini atma adına karar alıyoruz. Turizm ve çevre kirliliğini bir arada düşünebiliyor musunuz? UBP düşünüyor ama…” diye konuştu.

Eko - turizmin yapıldığı bir belediye sınırları içinde binlerce tonluk yakıt depolanacak tesisler kurulmasının istihdam sağlanacağı gerekçesiyle onaylanmasının kabul edilemeyeceğini, bölge halkının ve çevrecilerin de buna karşı olduğunu anlatan Özkan Yorgancıoğlu, turizm ülkesi olunduğu söyleniyorsa gereklerin de yapılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki özelleştirmelere değinirken, KKTC hükümetinin yüzde 52 hisseyi alacak parası olup olmadığını soran CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, parası varsa 700 KTHY çalışanının niye sokağa atıldığını sordu. Yorgancıoğlu, petrollerin hissesinin başkalarına satılmak üzere alınacağını savundu.

Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde açılan ihalenin süresinin kısa olmasını da eleştirdi ve hükümete hisseleri almak için “17 milyon dolarınız var mı?” diye sordu. Hükümetin satıp para alıp memurları ödemek için petrolleri satmaya çalıştığını savunan Yorgancıoğlu, Turizm Gelişim Yasa Tasarısı’na olumlu oy vereceklerini ancak çelişkilere de dikkat çekmek istediklerini söyledi.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “tepkileriyle tasarıların geri çekilmesini sağlayan” Kıbrıs Türk halkını, başarısından dolayı kutladı.

Mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Çakıcı, hükümetin halkına ihanet ettiğini savunarak, istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Her şeyin bir zamanı olduğunu, şimdi de direnme zamanı olduğunu kaydeden Çakıcı, yapılacak görüşmelere parti olarak katılıp katılmayacaklarını değerlendireceklerini söyledi.

Meclis’in Kıbrıs Türk halkına silah olarak kullanılamayacağını belirten Çakıcı, “Herkes kendi mücadelesini ortaya koyacak” dedi.

Hükümetin Kıbrıs Türk halkına ihanet ettiği görüşünü ifade eden Mehmet Çakıcı, geçen hafta yaşanan bardak savurma olayıyla ilgili Meclis Başkanlık Divanı’nın toplantıya çağrılması gerektiğini söyledi.

“İç tüzük gereği, bardak savuran Ahmet Zengin’in katip koltuğundan alınması ve kendisine kınama cezası verilmesi gerektiğini” kaydeden Mehmet Çakıcı, “Ortada özür dilemeyi bile beceremeyen bir parti var” dedi.

Dokunulmazlığı kalkınca Zengin hakkında yasal süreç başlatacaklarını açıklayan Çakıcı, Meclis Başkanı’nın değil UBP Genel Başkanı’nın ve Zengin’in özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Çakıcı, turizmle ilgili konulara değinirken, “Hala Kıbrıs’ın İzmir’de tanıtıma ihtiyacı mı var? Bir de Londra’daki 400 bin sterlinlik şampanya gecesini anlayamadım… Çıkıp açıklayın” diyerek Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel’den açıklama istedi.

Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki ihaleyi eleştiren Çakıcı, bir - bir buçuk yıllık kar için petrollerin özelleştirilmeye kalkışıldığını savundu.

Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının muhalefeti, sendikacılarıyla direnişinin başarılı olduğunu; direnişin bundan sonra da süreceğini vurguladı. Çakıcı, “İhanet içinde olan bu hükümetin istifadan başka yapması gereken bir şey kalmadı” dedi.

Meclis Başkanı Hasan Bozer ise yerinden yaptığı kısa açıklamada, “Bir mecliste cereyan eden nahoş olay için meclis başkanı olarak benim özür dilemem çok doğru bir şeydir. Sayın Çakıcı, farklı düşünebilir ama benim düşüncem budur, gene olursa gene özür dilerim” dedi.

Daha sonra DP Genel Başkanı Serdar Denktaş söz aldı.