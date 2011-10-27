Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Meclis'te Öğrencilerin Sınırdışı Edilmeleri Konuşuldu

Meclisi Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalarda bir grup öğrencinin sınırdışı edilmesi olayını ele aldı

Meclis'te Öğrencilerin Sınırdışı Edilmeleri Konuşuldu

Meclisi Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalarda bir grup öğrencinin sınırdışı edilmesi olayını ele aldı

27 Ekim 2011 Perşembe 14:47
Meclis'te Öğrencilerin Sınırdışı Edilmeleri Konuşuldu
banner238

Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğulları ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptıkları

konuşmalarda bir grup öğrencinin sınırdışı edilmesi olayını ele aldı.

Emiroğulları, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı “hükümetinson icraatları” konulu gündem dışı konuşmasına başlarken “Bakanlar Kurulu’na 24 kişiyi sınırdışı etme kararı aldıran ve  181 nolu

Resmi Gazete’yi toplattıran gücün” açıklanmasını istedi.

Dünyada ve bölgede yaşanan “Arab Baharı”nın KKTC’de de yaşanabileceği iddiasında bulunan Emiroğluları, “İşte o zaman Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna düşecek” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafından daha fazla çözüme ihtiyacı olduğundan, öneri sunması ve karşı tarafı teşvik etmesi gereken taraf olduğunu kaydeden Emiroğulları, bugün ülkede rüzgara göre

politikalar üretildiğini ve gelinen aşamada meclisin Kıbrıs müzakerelerinde neler olduğundan bihaber olduğunu savundu.

Emiroğulları, af ve sosyal sigortalar yasalarının zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, halkın azınlık durumuna düşürüldüğü, ülkenin de iflas noktasında olduğu koşularda “Arab Baharı”nın ülkeye

gelmesinin kaçınılmaz oluğunu söyledi.

Hükümeti, Pazartesi günü yapılacak grev konusunda duyarsız olmakla suçlayan Emiroğulları, halka genel greve katılma çağrısında bulundu.

Bir grup öğrencinin, yargılanmadan, sorgusuz sualsiz sınır dışı edilmesini doğru bulmadığını kaydeden Emiroğulları, ülke koşulları düşünüldüğünde yeni bir meclis binasına karşı olduğunu söyledi.

Mustafa Emiroğulları, hangi dernek ve belediyelere ne kadar kaynak ayrıldığının açıklanmasını istedi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de “Sınır dışı edilmelerle” ilgili gündem dışı konuşmasına, gazeteci yazar Doğan Harman’ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı.

CTP’nin iktidarda olduğu dönemde toplam 19 bin kişinin çıkış yaptığını kaydeden Soyer, sınır dışı olayının siyasi, politik ve ideolojik olduğunu ve öğrencilerin, Kürt olduğu için cezalandırmak istendiği söyledi.

Türkiye’de son günlerde yaşanan olaylara ve tartışmalara değinerek, bu tartışmaların Türk-Kürt kavgası başlatmaması gerektiğini belirten Soyer, Ülke Ocakları’nın olayla bir ilgisi olmadığı yönünde açıklama yaptığı dikkate alındığında çok daha derin güçlerin söz konusu olduğunu kaydetti.

Sınır dışı edilen gençlerden biriyle yapılan röportajdan alıntı yapan Soyer, demokratik hukuk devletine uygun hareket edilmediğini, mahkemenin gençlere verdiği 3 günlük tutukluluk emrine rağmen, sözkonusu kişilerin zorla uçağa bindirilerek ülkeden atıldığını savundu. Soyer, “Bu mahkemenin, yargının, demokratik hukuk ilkelerinin çiğnenmesi demektir. İster Kürt, ister Türk, isterse katil olsun demokratik kuralların dışına çıkılamaz” dedi.

Soyer, sınır dışı edilenlerin yargılanma haklarının ellerinden alındığına işaret ederek, mahkemenin verdiği tutukluluk emrini polisin keyfi bir şekilde uygulamadığını, tüm bunların altında derin devletin olduğunu öne sürdü.

Öğrencilerin sınır dışı edilmeden önce üniversitelerle ilişkilerinin kesildiğine vurgu yapılmasını da eleştirerek, hükümet yetkililerinin bu gibi söylemlerle üniversitelere ve topluma zarar verdiğini ileri süren Soyer, mahkeme kararına neden uyulmadığının ve öğrencilerin anayasal haklarının neden ihlal edildiğinin açıklamasını istedi.

Ferdi Sabit Soyer, geçmişte de benzeri olaylar yaşandığını ve bir gecede vatandaşlıktan çıkarılan bir grubun sırf Kürt olduğu için apar topar sınırdışı edildiğini söyledi. Soyer, CTP’nin iktidara geldikten sonra bu kişilerin geri dönebilmesi için af çıkartma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Sınırdışı edilen kişilerle ilgili “sınırdışı” kararının kaldırılmasını ve mahkemeye gelerek haklarını savunma hakkının geri verilmesini isteyen Soyer, “Mahkemenin 3 günlük tutukluluk kararı verdiği kişilerin kimin emriyle, hangi yasaya dayandırılarak sınırdışı edildiğinin açıklanması lazım” dedi.

Son Güncelleme: 27.10.2011 14:47
Anahtar Kelimeler:
MeclisöğrenciSınırdışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim