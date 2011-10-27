Meclis'te Öğrencilerin Sınırdışı Edilmeleri Konuşuldu

Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğulları ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptıkları

konuşmalarda bir grup öğrencinin sınırdışı edilmesi olayını ele aldı.

Emiroğulları, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı “hükümetinson icraatları” konulu gündem dışı konuşmasına başlarken “Bakanlar Kurulu’na 24 kişiyi sınırdışı etme kararı aldıran ve 181 nolu

Resmi Gazete’yi toplattıran gücün” açıklanmasını istedi.

Dünyada ve bölgede yaşanan “Arab Baharı”nın KKTC’de de yaşanabileceği iddiasında bulunan Emiroğluları, “İşte o zaman Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna düşecek” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafından daha fazla çözüme ihtiyacı olduğundan, öneri sunması ve karşı tarafı teşvik etmesi gereken taraf olduğunu kaydeden Emiroğulları, bugün ülkede rüzgara göre

politikalar üretildiğini ve gelinen aşamada meclisin Kıbrıs müzakerelerinde neler olduğundan bihaber olduğunu savundu.

Emiroğulları, af ve sosyal sigortalar yasalarının zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, halkın azınlık durumuna düşürüldüğü, ülkenin de iflas noktasında olduğu koşularda “Arab Baharı”nın ülkeye

gelmesinin kaçınılmaz oluğunu söyledi.

Hükümeti, Pazartesi günü yapılacak grev konusunda duyarsız olmakla suçlayan Emiroğulları, halka genel greve katılma çağrısında bulundu.

Bir grup öğrencinin, yargılanmadan, sorgusuz sualsiz sınır dışı edilmesini doğru bulmadığını kaydeden Emiroğulları, ülke koşulları düşünüldüğünde yeni bir meclis binasına karşı olduğunu söyledi.

Mustafa Emiroğulları, hangi dernek ve belediyelere ne kadar kaynak ayrıldığının açıklanmasını istedi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de “Sınır dışı edilmelerle” ilgili gündem dışı konuşmasına, gazeteci yazar Doğan Harman’ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı.

CTP’nin iktidarda olduğu dönemde toplam 19 bin kişinin çıkış yaptığını kaydeden Soyer, sınır dışı olayının siyasi, politik ve ideolojik olduğunu ve öğrencilerin, Kürt olduğu için cezalandırmak istendiği söyledi.

Türkiye’de son günlerde yaşanan olaylara ve tartışmalara değinerek, bu tartışmaların Türk-Kürt kavgası başlatmaması gerektiğini belirten Soyer, Ülke Ocakları’nın olayla bir ilgisi olmadığı yönünde açıklama yaptığı dikkate alındığında çok daha derin güçlerin söz konusu olduğunu kaydetti.

Sınır dışı edilen gençlerden biriyle yapılan röportajdan alıntı yapan Soyer, demokratik hukuk devletine uygun hareket edilmediğini, mahkemenin gençlere verdiği 3 günlük tutukluluk emrine rağmen, sözkonusu kişilerin zorla uçağa bindirilerek ülkeden atıldığını savundu. Soyer, “Bu mahkemenin, yargının, demokratik hukuk ilkelerinin çiğnenmesi demektir. İster Kürt, ister Türk, isterse katil olsun demokratik kuralların dışına çıkılamaz” dedi.

Soyer, sınır dışı edilenlerin yargılanma haklarının ellerinden alındığına işaret ederek, mahkemenin verdiği tutukluluk emrini polisin keyfi bir şekilde uygulamadığını, tüm bunların altında derin devletin olduğunu öne sürdü.

Öğrencilerin sınır dışı edilmeden önce üniversitelerle ilişkilerinin kesildiğine vurgu yapılmasını da eleştirerek, hükümet yetkililerinin bu gibi söylemlerle üniversitelere ve topluma zarar verdiğini ileri süren Soyer, mahkeme kararına neden uyulmadığının ve öğrencilerin anayasal haklarının neden ihlal edildiğinin açıklamasını istedi.

Ferdi Sabit Soyer, geçmişte de benzeri olaylar yaşandığını ve bir gecede vatandaşlıktan çıkarılan bir grubun sırf Kürt olduğu için apar topar sınırdışı edildiğini söyledi. Soyer, CTP’nin iktidara geldikten sonra bu kişilerin geri dönebilmesi için af çıkartma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Sınırdışı edilen kişilerle ilgili “sınırdışı” kararının kaldırılmasını ve mahkemeye gelerek haklarını savunma hakkının geri verilmesini isteyen Soyer, “Mahkemenin 3 günlük tutukluluk kararı verdiği kişilerin kimin emriyle, hangi yasaya dayandırılarak sınırdışı edildiğinin açıklanması lazım” dedi.