Meclis'te Maraton..Sendikalardan Muhalefete Destek

Sendikal Platform mecliste görüşülen Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı, Muhaceret yasaları gibi yasaların meclisten geçirilmemesi için mücadele ortaya koyan muhalefet milletvekillerine destek

belirtekerek, sivil toplum örgütleri olarak mecliste sürdürülen mücadeleyi sokaklara taşıyacaklarını bildirdi.

Sendikal Platform, halkı da “mücadeleye ve desteğe” çağırdı.

Sendikal Platform bugün Cumhuriyet Meclisi içinde toplanarak, muhalefet milletvekillerinin ortaya koyduğu mücadeleye destek belirtti.

Yasaların geçmesiyle geleceği büyük oranda etkilenecek olan halkı ve gençleri ortaya konan mücadeleye destek vermeye çağıran platform, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

DARBAZ’IN AÇIKLAMASI

Öte yandan Platform adına yazılı açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Kemal Darbaz, Mecliste görüşülen yasa tasarılarına karşı muhalefet partilerinin dün akşamdan beri devam eden mücadelesine, toplumun tüm kesimlerinin destek vermesi gerektiğini belirtti.

“Halen Meclisteki Genel Kurulu takip etmekte olan sendika başkan ve yöneticileriyle parlamentodaki direnişe meydanlarda destek verilmesi gerektiğini” ifade eden Darbaz, bu çerçevede tüm ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever, muhalif herkesi Meclis önünde toplanmaya davet etti.

Darbaz, Sendikal Platform’un haksızlığa, kazınılmış hakların geri götürülmesine karşı olduğunu belirtti.

Darbaz Meclis’te görüşülen yasalarla Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’ndaki “emeklilik yaşının 60’a yükseltileceğini, işçilerin, emekçilerin birikimlerinden oluşan İhtiyat Sandığı yatırımlarını hükümetlerin, siyasilerin oyuncağı haline getireleceğini, muhaceret yasasında yapılacak değişiklikle yeni vatandaşlıklarla ülkeye nüfus aktarımının yolunun açılacağını savundu.