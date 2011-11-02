Meclis'te Kürsü Eylemi..Sendikalar Destek Verdi

Sendikal Platform, Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunan Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ve Muhaceret yasalarında değişiklik öngören tasarılara karşı dün sabahtan beri “kürsü” eylemi yapan

muhalefet milletvekillerine destek belirtti. Cumhuriyet Meclisi binasında toplanan Platform yetkilileri, Meclis’te sürdürülen mücadeleyi sokaklara taşıyacaklarını belirttiler ve halkı da katkı yapmaya

çağırdılar.

Sendikal Platform adına basına konuşan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, ilgili yasal çalışmalara karşı demokratik haklarını kullanarak eylem yaptıklarını belirtti. UBP hükümetinin halka rağmen yasaları

ileriye taşımak istediğini, UBP’nin arkasında halk desteği bulunmadığını kaydeden Gökçebel, birçok kesimi etkileyecek ilgili yasaların geçirilmemesi için örgütler olarak milletvekillerine destek

vereceklerini bildirdi. Gökçebel, yasaların geçmesiyle büyük kayıplara uğrayacak halkın da destek vermesi gerektiğini vurguladı.

“Ailelerin çocuklarının geleceğini korumasını ve hükümete karşı mücadele etmesini” isteyen Gökçebel, yasa tasarılarını hazırlayan ve Meclis’e taşıyan bakanların kesintisiz devam eden birleşimden zaman

zaman ayrılmasının saygısızlık olduğunu da savundu.

KTÖS Başkanı Güven Varoğlu da, kararlı bir şekilde Meclis içindeki mücadeleye destek vereceklerini, söz konusu yasalara karşı çıkacaklarını belirtti.

UBP milletvekillerinin “vicdanlarını kaybettiklerini” savunan Varoğlu, “Halka karşı değil, AKP’ye karşı sorumluluklarını yerine getiriyorlar” dedi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan da, UBP milletvekillerini “halka karşı icraatta bulunmakla” suçladı.

Kaptan, UBP Gençlik Kolları ile Kadın Kolları’nın Meclis’e giderek partilerine destek belirttiklerini de belirtti ve bu durumu eleştirdi. “Yasaların geçmesiyle kimseye ayrım yapılmayacak, herkes etkilenecek”

diyen Kaptan, gelecek için mücadele verdiklerini ekledi.