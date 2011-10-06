MECLİS`TE İSTİHDAMLAR VE İŞ KAZALARI DA GÜNDEM OLDU.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmalar yapılırken muhalefetin istihdamlar konusundaki eleştirilerini yanıtlayan Maliye Bakanı Ersin Tatar, 2 buçuk yılda istihdam edilen bin 200

kişinin çoğunun öğretmen, hemşire, polis, subay olduğunu anlatarak, bu sürede emekliye çıkan kişi sayısının ise bin 500 olduğunu söyledi.

Tatar, CTP’nin ise 5 yılda 5 bin 700 kişi istihdam ettiğini belirtti.

ERTUĞRULOĞLU

DGP Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu, ülkedeki son siyasi gelişmelerle ilgili gündem dışı konuşmasına “sözün bittiği yerdeyiz” diye başlayarak, değişen iktidarlarla partilerin yerlerinin değiştiğini,

karşılıklı suçlamaların kısır döngüye dönüştüğünü anlattı.

Bu tartışmalardan toplumun bir şey kazanmadığını, siyasete de, siyasetçiye de güven kalmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Artık sil baştan anlayışı hakim olmalıdır” dedi.

“Ülke siyasetinin çöktüğünü ancak bunda, kendisi de dahil herkesin payı olduğunu” söyleyen Ertuğruloğlu, Başbakan İrsen Küçük’ün Çek Cumhuriyeti’nden charter seferle gelen turist kafilesini

havaalanında karşılamasını da eleştirdi.

Başkanlık sistemine geçilmesi önerisini yineleyen Ertuğruloğlu, “Gerekirse devletin adını da değiştirelim” dediğini, ancak hedeflerinin devletten vazgeçilmesi değil devletin doğru yönetilmesi olduğunu

kaydetti.

CTP-BG’nin aldığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’nı reddetme karardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendisinin bu anlaşmaya destek vereceğini ifade eden Ertuğruloğlu, bunun ne

Cumhurbaşkanı’na ne de hükümete destek anlamına geldiğini ifade etti.

SORULAR

Konuşmaların tamamlanmasının ardından sorulara geçildi, ancak çoğu sorunun sahibi veya ilgili bakanlar olmadığı için ertelendi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli kürsüden sorduğu soruda, iş kazalarına atıfta bulunarak kaçak iş gücünü önleme konusunda ciddi önlem alınmadığını savunarak eleştirdi. Son günlerde meydana gelen

iş kazalarına da işaret eden Angolemli, “Hükümet olarak bu konuda girişimde bulundunuz mu? Almayı düşündüğünüz önlemler var mıdır?” diye sordu.

Angolemli’nin sorusunu yanıtlamak üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, iş kazalarının herkesi derinden yaraladığını ifade ederek, bunların meydana gelmemesi için

denetimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Rum tarafında iş kazasında ölen gencin herhangi bir sigortası bulunmadığını, geçindirmekle yükümlü olduğu biri varsa, devletin gerekli yardımı yapacağını belirten Ünverdi, Arasta’da meydana gelen

ölümlü iş kazasında ise, işçinin ülkeye turist olarak geldiğini, çalışma izninin bulunmadığı için mağduriyetinin olabileceğini belirtti ve gerekirse işyeri ile ilgili yargıya gidileceğini söyledi.

İş veren ve çalışanlara çağrıda da bulunan Ünverdi, Sosyal Güvenlik sistemine dahil olmalarını istedi, aksi durumda böyle iş kazalarında kendilerinin de ailelerinin de mağdur olacaklarını anlattı.

Bu bölümle Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis Genel Kurulu gelecek birleşimini 10 Ekim Pazartesi yapacak.