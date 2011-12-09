Mecliste Bütçe Maratonu

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, 2012 bütçesinde öngörülen açığın söylenenden büyük olacağını, personel giderlerinin artmasının da partizanlık göstergesi olduğunu söyledi.

2012 Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneli üzerinde konuşan CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, UBP’nin yasalara saygılı olduğunun hiç görülmediğini savunarak, meclis komitesinin dün UBP Grubu kararıyla Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmesini örnek verdi.

Yorgancıoğlu, bütçeye olumlu oy vermelerinin mümkün olmadığını da söyledi.

TC Yardım Heyeti’nin günün ihtiyaçlarının çok gerisinde kaldığını ve kapatılması gerektiğini ifade eden Özkan Yorgancıoğlu, bütçenin oluşturulmasına da gölge düşürdüğünü savundu ve hükümetin daha dirayetli durmasını istedi.

CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, ülke ihracatını artırıp büyük oranını Türkiye’ye yapabilmesi gerektiğini ama ülkede üretilenlerin Türkiye’ye ihraç edilemediğini kaydetti.

Yorgancıoğlu, ülke gümrüklerinde giriş çıkışların kayıt altında olması gerektiğini vurgulayarak, verilerin sağlıklı olmasının önemine işaret etti.

Maliye Bakanı’nın ülke ekonomisinin büyüdüğüne ilişkin söylemlerine karşın verilerin böyle olmadığını savunan Yorgancıoğlu, çeşitli rakamlar verdi.

Ülkede ekonominin bütün ayaklarının kredi kartları üzerine oturduğunu Türkiye’dekine benzer bir felaket yaşanabileceğini kaydeden Yorgancıoğlu, bütçe gerçekleşme rakamlarının hükümetin öngörüleriyle örtüşmediğini belirtti.

“2011 bütçesi hazırlanırken hayat pahalılığına göre finansman kalemleri oluşturuldu” diyen Yorgancıoğlu, 2011’de yüzde 15 olarak varsayılan hayat pahalılığının ödenip ödenmediğini, ödenmediyse bu paranın nerede olduğunu sordu.

Yorgancıoğlu, “Muhasebe oyunları ile geçici işçi aldınız” dedi.

Yorgancıoğlu, “ekonomi büyüdü” denirken gelir vergisi rakamlarının artmadığını kaydederek, ya ekonominin büyümediğini ya da gelir vergisinin toplanmadığını savundu.

AÇIK SÖYLENDİĞİNDEN BÜYÜK

Maliye nakit açığını göstermediği için bütçedeki gerçek açığın 271 milyon TL değil 500 milyon civarı olacağını kaydeden Yorgancıoğlu, TC yardımlarının kullanılmadığı için bu yılki yardım rakamının düştüğünü söyledi.

Faiz ve borçlar konusunda yaşanan sorunlara değinirken borçlanmanın kurallarının yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Yorgancıoğlu, bir uzlaşı komitesi kurulmasını önerdi.

“CUMHURBAŞKANI MAKAMI İÇİN YAPTIĞI HARCAMALARINI İZAH EDEBİLMELİ”

Cumhurbaşkanı’nıın yürüttüğü görüşmelerin çok iyi sonuçlar doğurmayacağının ortada olduğunu da belirten Yorgancıoğlu, Cumhurbaşkanı’nın açık, şeffaf, sorgulanabilir bir makamda olduğu bilinci taşıması; makamı için yaptığı ve geçenlerde basına da yansıyan harcamaların da izah edilebilmesi gerektiğini söyledi.

“PERSONEL GİDERLERİ ARTTI… PARTİZANLIK GÖSTERGESİ”

Bütçede yatırım kalemlerinin azaltıldığını ama geçici ve sözleşmeli personel alımlarının artacağının görüldüğünü belirten Yorgancıoğlu, partizanlık işareti olarak yorumladığı kalemler gördüğünü ifade etti.

Nüfus sayımının doğru veriler elde etmek için gerekli olduğunu ama doğru yöntemler kullanmak gerektiğini belirten Yorgancıoğlu, nüfusun 300 bin civarında açıklanacağı yönünde bilgi aldıklarını bildirdi. Yorgancıoğlu, “Eğer bu açıklanacaksa sakın ola açıklamayın. Hükümetin yüzde 15 inanılırlığı varsa o da gidecek. Verilerin doğru açıklanması gerekir” dedi.

CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, hükümetin meclisin üstünde yer alamayacağını vurgulayarak, K-Pet ihalesinin meclis onayı olmadan yapılmasını da eleştirdi.

Yorgancıoğlu, DAÜ, Kıbrıs Türk Petrolleri, Zeyko gibi konuları örnek vererek, “UBP hiçbir konuda yasalara uymuyor” dedi.

“TELEFON ZARAR ETMİYOR”

Zarar etti diye bazı kurumların özelleştirilmelerini eleştiren Yorgancıoğlu, Telefon Dairesi’nin zarar etmediğini, paraların yatırımda değil başka yerlerde kullanıldığını kaydetti.

Ülkeye yanık un getirilmesini ve petrol dolum tesisi yapılacak olmasını eleştiren Yorgancıoğlu, ülkede yapılanların turizm ülkesine uygun olmadığını söyledi.

KKTC’den ev satın alan yabancıların yaşadığı sorunlara da işaret eden Yorgancıoğlu, ülkede üretilenlerin Türkiye’ye satılamamasının da sorgulanması gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, belediyelerin gelirlerine hükümetin göz diktiğini, bunun da yerel yönetimleri zora sokacağını anlatarak, halka hizmet sunan belediyelerin topladığı vergilere ihtiyacı olduğunu belirtti.

KTHY’nin işsiz kalan çalışanlarının işe alınmasının özelleştirme yasasının geçmesine koşul yapıldığını ifade eden Yorgancıoğlu, KTHY direniş çadırı ortadan kaldırılsın diye hükümetin insanları resmen aldattığını savundu.

Türkiye’de üniversitelerin arttığını, onlarla rekabet etmek gerektiğini ifade eden Yorgancıoğlu, buna rağmen bütçede üniversiteler, bilimsel projeler, Bologna sürecine hazırlanma, mühendislik fakültelerine laboratuar açma gibi kalemlerde azaltmaya gidildiğini bildirdi. Yorgancıoğlu, öte yandan personel giderlerinin ise arttığını söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin özellikle Avrupa’da büyük önem taşıdığını ve ülkenin gelişmişliğinin kriterlerinden olduğunu ama KKTC’de sivil toplum örgütlerine desteklerin partizanlıkla verildiğini kaydeden Yorgancıoğlu, ülke gençliğinin kötü alışkanlıklardan kurtulma adına spor yapabileceği hangi alana yatırım yapıldığını sordu.

“OLSA OLSA GERİLEME İÇİN…”

Ülkede üretim girdileri yüksek olması nedeniyle üretimin sağlıklı olmasının ve gelişmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Yorgancıoğlu, elektrik, akaryakıt, gaz ve eğitime yapılan zamları işaret ederek “Bunlar ülkenin gelişmesi değil, olsa olsa gerilemesi için alınabilecek önlemlerdir” dedi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin geliştirilmesi ve yeni cezaevi yapılması için ayrılan kaynakların ortadan kaldırıldığını da ifade eden Yorgancıoğlu, hükümetin sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiremediğini söyledi.

Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı konusundaki gelişmelere de değinen Yorgancıoğlu, UBP’nin yasalara uyan insanların primlerini artırarak mevcut açığı kapama gayreti içerisinde olduğunu dile getirdi.

Yorgancıoğlu, “Bu konuda UBP’yi bir kez daha düşünmeye çağırıyorum” dedi.

Yorgancıoğlu, bütçeye olumsuz oy vereceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.