Meclis'te Bütçe Maratonu Başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı. 21 Aralık’a kadar sürecek 9 günlük bütçe maratonunda, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde yapılan artışla 3 milyar 165 milyon 4848 bin 240’ye çıkan yeni yılın bütçesi ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu’nun bütçe görüşmelerinin ilk toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Bozer başkanlığında saat 10.45’te başladı. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde bütçenin geneli konuşulacak. Görüşmeler hafta sonları hariç her gün yapılacak.

Bugünkü toplantı öncesinde, Meclis Genel Kurulu toplantısı sırasında milletvekillerinin cep telefonuyla konuşmasının engellenmesi için teknik önlem alındı ve cep telefonlarının sinyal alması engellendi. Kararın Başkanlık Divanınca alındığı öğrenildi. Buna rağmen, toplantının başında, toplantı yeter sayısının var olup olmadığının belirlenmesi için yapılan yoklama sırasında birçok milletvekilinin cep telefonunda konuştuğu görüldü.

Toplantının başında yapılan sunuşlarla, aralarında BRTK Yasa Tasarısı da bulunan bazı tasarılar hakkında ivedilik kararları da onaylandı.

Siyasi Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin Başkanlığına UBP Girne Milletvekili İlkay Kamil’in seçildiği de milletvekillerinin bilgisine getirildi.

BUGÜN TASARININ GENELİ

Meclis Genel Kurulu, bugün, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genelini görüşüyor. İlk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Komitesi Başkanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan, bütçe raporunu okudu. Ardından Maliye Bakanı Ersin Tatar, sunuş konuşması yapacak.

Bakanlar Kurulu’nca 3 milyar 132 milyon TL olarak onaylanan 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, yapılan artışla 3 milyar 165 milyon 484 bin 240 TL olarak Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oyçokluğuyla onaylanmıştı.

BÜTÇE PROGRAMI

Komite, 12 Aralık Pazartesi gününden itibaren tasarının madde madde görüşülmesine geçecek.

Programa göre 12 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı; Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı; 13 Aralık Salı günü ise Hukuk Dairesi, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

14 Aralık Çarşamba günü Genel Kurul; Sağlık Bakanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçelerini ele alacak.

15 Aralık Perşembe günü ise programda İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ile Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın bütçelerinin görüşülmesi var.

Genel Kurul, 16 Aralık Cuma günü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı; 19 Aralık Pazartesi günü de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçelerini görüşecek.

20 Aralık Salı günkü programda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Genel Kurul, görüşmelerin son günü olan 21 Aralık Çarşamba günü Mahkemeler ve Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçelerini ele alarak, tasarının madde madde görüşülmesini tamamlayacak ve bütününü oylayacak.

Devletin 2012 bütçesi, onaylanmasının ardından 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.