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Meclis'te Aslanbaba Yurtdışında Yaşayan Türkler Konusunda Konuştu

Aslanbaba, diğer milletvekillerini de bu konularda daha aktif çalışmaya, projeler üretmeye çağırdı.

Meclis'te Aslanbaba Yurtdışında Yaşayan Türkler Konusunda Konuştu

Aslanbaba, diğer milletvekillerini de bu konularda daha aktif çalışmaya, projeler üretmeye çağırdı.

27 Ekim 2011 Perşembe 16:03
Meclis'te Aslanbaba Yurtdışında Yaşayan Türkler Konusunda Konuştu
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UBP Milletvekili Ejder Aslanbaba, “Yurtdışında Yaşayan Türkler” konulu gündem dışı konuşmasında, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in en büyük sorununun, “37 yıldır kimsenin onlara sahip

çıkmaması” olduğunu ileri sürerek, bu konudaki çalışmasını milletvekilleriyle paylaştı.

Son bir yıldır bu insanlara yönelik bir birim kurulması için çalıştıklarını, gerekli yazışmaları yaptıklarını anlatan Aslanbaba, bayramdan sonra yaşama geçmesi öngörülen bu birimin Kıbrıslı Türkler için neler

kazandıracağını ileriki günlerde açıklayacaklarını ifade etti.

Aslanbaba, diğer milletvekillerini de bu konularda daha aktif çalışmaya, projeler üretmeye çağırdı.

Göçten şikayet edildiğini, ancak bu insanları yeniden ülkeye çekmek, göçü tersine çevirmek için yaptıkları çalışmalara muhalefetin karşı çıkmasına anlam veremediğini söyleyen Aslanbaba, çeşitli

alanlarda başarılı işler yapan bu insanların ülkeye gelmesiyle işsizliğin de azalacağı, ekonominin gelişeceği inancını dile getirdi.

Son Güncelleme: 27.10.2011 16:03
Anahtar Kelimeler:
MeclisAslanbabaMilletvekilleri
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