Meclis’ten hükümete 5. kez sınır ötesi operasyon yetkisi

Meclis’in yeni yasama yılındaki ilk kararı, süresi 17 Ekim’de dolacak olan sınır ötesi operasyon yetkisini uzatmak oldu.

Hükümet tezkeresi, Meclis Genel Kurulu’nda dün BDP’nin muhalefetine karşın Ak Parti, CHP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Tezkereye karşı olan bazı CHP’liler Genel Kurul’a katılmadı. Görüşmelerde Ak Parti’nin BDP’nin söz hakkını sınırlamak için taktik gereği “aleyhte” söz istemesine BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tepki gösterdi. 2007’den beri kesintisiz olarak hükümete birer yıllık verilen sınır ötesi operasyon yetkisi 5’inci yılına girdi.

Meclis Genel Kurulu’nda dün öncelikle tezkerenin 48 saat geçmeden görüşülüp görüşülmeyeceği tartışıldı. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan tezkerenin hızla gündeme alınmasının içtüzüğe aykırı olduğunu savunarak, “Savaş ilanına karar veriyoruz. Savaş ilanına karar verecek Meclis’in Anayasa’ya, içtüzüğe uygun hale getirilmesi lazım” dedi.

Usul tartışmasında Ak Parti, CHP ve MHP’nin desteğini alan Meclis Başkanvekili Meral Akşener görüşmeleri sürdürdü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, “Yalnızca terör örgütü değil, bu örgütü besleyenler de hak ettiği cevabı alacaktır. Yeni Türkiye’de terör silahıyla herhangi bir hedefe ulaşmak mümkün olmayacaktır” dedi.