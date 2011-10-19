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Meclis Terör İçin Kapanıyor!

Meclis, yarın, terörü konuşmak için toplanacak ve oturum 'her şeyin açık ve net konuşulabilimesi için' kapalı

Meclis Terör İçin Kapanıyor!

Meclis, yarın, terörü konuşmak için toplanacak ve oturum 'her şeyin açık ve net konuşulabilimesi için' kapalı

19 Ekim 2011 Çarşamba 22:22
Meclis Terör İçin Kapanıyor!
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PKK'nın Hakkari saldırısı sonrası Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor.

Açıklama AK Parti grubundan gelirken, grupların isteği doğrultusunda yapılacak oturum kapalı olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, oturumun, "Her şeyin açık ve net konuşulabilmesi için" kapalı yapılacağını söylerken, hükümet adına İçişleri Bakanı İdris Naiim Şahin'in konuşması bekleniyor. Başbakan'ın da Meclis kürsüsüne çıkma ihtimali var.

TBMM Genel Kurulunda, yarın kapalı oturumda terör konusu ele alınacak.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile AK Parti grup başkanvekilleri yaptıkları toplantıda, yarın terör konusunda yapılacak görüşmeyi ele aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, grupların da isteğiyle yarın Genel Kurulda kapalı oturum yapılacağını belirterek, ''terör'' konusunun görüşüleceğini söyledi.

Elitaş, TBMM İçtüzüğü uyarınca, genel görüşme önergesinin Hükümet, siyasi parti grupları veya 20 milletvekili tarafından verilebileceğini hatırlatarak, ''Görüşmeyle ilgili yarın Danışma Kurulu toplanacak, konuşma süreleri belirlenecek'' dedi.

Genel görüşme üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hükümet adına konuşup konuşmayacağı sorusuna Elitaş, ''İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de konuşabilir. Ancak kimin konuşacağı henüz netlik kazanmadı'' karşılığını verdi.

Elitaş, neden kapalı oturum yapılacağı sorusuna, ''Her şeyin açık ve net şekilde konuşulması için bunun yapılması lazım'' karşılığını verdi. Kapalı otuurmun tutanakları 10 yıl boyunca açıklanamıyor.

Son Güncelleme: 19.10.2011 22:22
Anahtar Kelimeler:
TERÖRMeclisKapanıyor
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