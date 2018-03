Meclis tam kadro açılacak, gündem yeni anayasa

Genel seçimlerin ardından 28 Haziran'da CHP ve BDP'nin yemin boykotunun gölgesinde açılan TBMM, yeni yasama yılına eksiksiz giriyor.

Bugün özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da, 12 Haziran'daki seçimlerde temsil hakkı kazanan AK Parti, CHP ve MHP'nin yanı sıra seçime bağımsız vekillerle giren BDP de hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşmasının ardından kapanması gereken özel oturumda bir ilke imza atılacak. BDP'lilerin milletvekili yemini için oturum uzatılacak.

Yeni yasama döneminin ilk gündem maddesini ise sivil anayasa çalışmaları oluşturacak. 12 Haziran seçimlerinin ardından Meclis Genel Kurulu 28 Haziran'da toplandı. 24. dönemin birinci yasama yılı da bu toplantıyla başladı. 18 gün süren ve CHP ile BDP'nin çıkardığı yemin krizine sahne olan birinci yasama yılının ardından Meclis tatile girdi. 24. dönemin ikinci yasama yılı ise bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasının ardından kapanması gereken Genel Kurul, özel oturumunda bir ilke imza atacak.

Özel oturum BDP'lilerin yemini için uzatılacak. Genel Kurul, BDP'lilerin yemininin ardından salı günü yeniden toplanmak üzere kapatılacak. Her yıl Meclis Başkanı tarafından verilen resepsiyon ise 'artan terör olayları' yüzünden iptal edildi. Meclis gündeminde 'Cumhur-başkanı'nın açış konuşması' ilk sıraya konulurken, 'and içmeyen milletvekillerinin and içmesi' maddesi ikinci sırada yer aldı. BDP'liler daha önceki açıklamalarında 'Kürtçe yemin konusunu aştıklarını' belirttikleri için bugünkü yemin töreninde Kürtçe yemin etmeleri beklenmiy

or. Genel Kurul'da salonun en sol sırası geçen dönemdeki gibi BDP grubuna ayrılacak. Ancak bu yıl milletvekili sayısı artan BDP'ye en soldaki koltuklar yetmeyecek. Bu nedenle MHP grubunun arka sıraları BDP ve bağımsız milletvekillerine ayrıldı. Bu durumda BDP'liler Genel Kurul'da MHP milletvekillerinin olduğu sıranın arkasında oturacak. Genel Kurul localarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 'Askerlerin Meclis'e üstten baktığı, yabancı ülkelerde askerî loca bulunmadığı' gerekçeleriyle Cumhurbaşkanlığı locasının sağında yer alan 'askerî erkân' locasının demokratikleşme adımları kapsamında kaldırılacağı konuşulmuştu.

Bu yılki açılış törenine Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları 'geleceklerini' bildirdi. Geçen yıl 1 Ekim'deki yasama yılı açılışına eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in yanı sıra kuvvet komutanları tam kadro katılmıştı. Meclis'in yeni yasama yılının en önemli ve temel gündemini 'yeni anayasa' çalışmaları oluşturacak. Her partiden eşit sayıda üyeden oluşacak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaları yakından takip edilecek.

İktidarla birlikte muhalefet partilerinin de üye vereceğini açıkladığı Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın temellerini atacak. Uzlaşma Komisyonu'nun kabul edeceği metin daha sonra Meclis Anayasa Komisyonu ile Genel Kurul'da ele alınacak. Bütün bu süreçlerin Temmuz 2012'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.