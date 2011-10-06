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MECLİS ÖNÜNDE EYLEMLER...

Eski KTHY çalışanlarını temsilen Başbakan ile görüşen heyet çıkışta basına açıklama yaptı.

MECLİS ÖNÜNDE EYLEMLER...

Eski KTHY çalışanlarını temsilen Başbakan ile görüşen heyet çıkışta basına açıklama yaptı.

06 Ekim 2011 Perşembe 15:53
MECLİS ÖNÜNDE EYLEMLER...
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Eski KTHY çalışanlarıyla bir hafta izne çıkarılan CAS çalışanlarının bir kısmı ve KKTC Balıkçılar Birliği üyeleri, bugün Cumhuriyet Meclisi yanında eylem yaptı.

Eski KTHY çalışanları ve CAS çalışanlarını temsilen aralarında Hava-Sen Başkanı Buran Atakan’ın da bulunduğu bir grup mecliste bulunan Başbakan İrsen Küçük tarafından kabul edildi. Heyete KTAMS

Başkanı Ahmet Kaptan da eşlik etti.

Bu arada KKTC Balıkçılar Birliği de, 10 gün içinde sorunlarına çözüm bulunmaması ve “hükümetin kendilerine verdiği sözleri yerine getirmemesi” halinde, Gazimağusa ve Girne Limanları’nı gemi trafiğine

kapatacağını açıkladı.

KTHY

Eski KTHY çalışanlarını temsilen Başbakan ile görüşen heyet çıkışta basına açıklama yaptı.

KTAMS Başkanı Kaptan, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, burada toplanan CAS ve eski KTHY çalışanlarının temsilcilerinin Başbakan ile görüştüklerini belirtti.

Kaptan, Başbakan’ın, CAS ile ilgili sorunun kimsenin işinden olmadan çözümleneceğini söylediğini belirterek, 250 KTHY çalışanı konusunda da sendika ile görüşüleceğini ve bunların çözümleneceği

sözünü aldıklarını kaydetti.

Kaptan, “Bunlar inandırıcı mı…! Sadece görüşmeyi size aktardık” dedi.

Kaptan, Sendikal Platform olarak Dev-iş’in verdiği mücadeleyi de desteklediklerini belirterek, “aşsız ve işsiz” insanların da önce sorunlarına kendilerinin sahip çıkması gerektiğini, sendikanın gücünü

üyesinden aldığını ifade etti.

ATAKAN

Atakan ise, KTHY’den CAS’a geçerek çalışmayı kabul eden insanların maaşlarının yüzde 40 düştüğünü, bu kişilerin borçları ve borç faizlerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve maaşlarından da bir haftalık kesintinin onları açlık sınırına getireceğini Başbakan’a anlattıklarını söyledi. Atakan, Başbakan’ın bu konunun pazartesi günü çözümleneceğine söz verdiğini kaydetti.

Atakan, Başbakan’ın, 250 işsiz eski KTHY çalışanının bilgilerini ve tahsil durumlarını istediğini kaydederek, “Başbakan, yaptıkları istihdamlarda KTHY çalışanlarında aradıkları özelliklerin olmadığını söyledi... Ben bunun kabul edilemeyeceğini söyledim; KTHY çalışanları arasında Maliyeci da, İstatistikçi de, diğer üniversite mezunları da bulunduğunu söyledim” dedi.

Atakan, yeni istihdamlarda, 2004’te işten çıkarılan 1600 UBP’liye öncelikli yer verildiğini, ancak bu insanların 3 gün ile 3 ay arasında çalıştıklarını ve seçime 5 kala işe alındıklarını; kendilerinin ise 20-25 yıldır KTHY’de çalıştıklarını Başbakan’a hatırlattıklarını söyledi.

Atakan, kimsenin işten durdurulmaması gerektiğini ancak öncelikle KTHY çalışanlarının sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

BALIKÇILAR BİRLİĞİ

Balıkçılar Birliği üyeleri de meclis yanındaki eylemde, Tarım Bakanlığı’ndan taleplerini açıklayarak, hükümetin verdiği sözleri tutmasını istedi.

Balıkçılar, 2010 yılından beri alacakları olan teşviklerin ve balon balığı konusundaki alacaklarının ödenmesini istedi. Balıkçılar, yarısının devlet tarafından ödeneceği açıklanınca teknelerine yeni motorlar aldıklarını ancak 2 yıldır devletten tek kuruş alamadıklarını belirttiler.

Gemikonağı, Lapta, Balalan barınakları başta diğer tüm barınakların iyileştirilmesini ve yıllardır devreye sokulmayan denetim mekanizmasının en erken zamanda oluşturulmasını  isteyen Balıkçılar Birliği, orfoz ve lahos balığının zıpkınla avlanmasının yasaklanmasını, zıpkınla yapılan anı yarışmalarının kaldırılmasını, tekne ile amatör balıkçılık yapan vatandaşlara birliğe katılma zorunluluğu getirilmesini de talep ettiler.

Balıkçılar Birliği Asbaşkanı Münür Haşimoğlu, kendilerine verilen sözlerin 10 gün içinde tutulmaması halinde Gazimağusa ve Girne limanlarını gemi trafiğine kapatacaklarını söyledi.

MUHALEFETTEN DESTEK

Muhalefet milletvekillerinin başkan ve milletvekilleri de, hem balıkçıların, hem de KTHY ve CAS çalışanlarının eylemlerine destek verdi.

Son Güncelleme: 06.10.2011 15:53
Anahtar Kelimeler:
MeclisEylemKthy
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