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Meclis Gündemindeki Tasarıların Komiteye Geri Çekilmesi

CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, uzlaşı aranmasını “olumlu bir sinyal” diye değerlendirdiklerini söyledi

Meclis Gündemindeki Tasarıların Komiteye Geri Çekilmesi

CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, uzlaşı aranmasını “olumlu bir sinyal” diye değerlendirdiklerini söyledi

10 Kasım 2011 Perşembe 16:26
Meclis Gündemindeki Tasarıların Komiteye Geri Çekilmesi
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İki muhalefet partisi, Meclis Genel Kurulu gündemindeki dört yasa tasarısının yeniden görüşülmek üzere komiteye geri çekilmesini, muhalefetin, sendikaların ve halkın başarısı olarak yorumladı.

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ile TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Meclis Genel Kurulu’nda Sosyal Güvenlik (Değişiklik), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik), İhtiyat Sandığı (Değişiklik) ve Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarılarının, ilgili komitelere geri çekilmesini mecliste gazetecilere değerlendirdi.

Meclis Başkanı’nın çağrısıyla bir araya gelen siyasi parti başkanları ve ilgili komite üyesi milletvekillerinin katıldığı toplantıda varılan ve mecliste de oybirliğiyle onaylanan karara göre, sosyal güvenlik, sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığıyla ilgili tasarılar Meclis İdari ve Sosyal İşler Komitesi; muhaceretle ilgili tasarı ise Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi gündemlerine çekildi.

YORGANCIOĞLU: “TOPLUMDA GERGİNLİK YARATTI”

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, toplumda hassasiyet yaratan dört yasa tasarısının toplumda gerginlik yarattığını belirterek, bu tasarılardan üçünün çalışanların sorumluluklarını artırırken menfaatlerini azaltan bir anlayış taşıdığını; muhaceretle ilgili tasarınınsa kayıt dışı insanlara toptan af getirdiğini söyledi.

Yorgancıoğlu, hem muhalefetin hem sendika ve sivil toplum örgütlerinin direnişine işaret ederek, bayram öncesi mutabakat sağlanabilir mi diye erteleme yapıldığını ama meclis komitesine toplantı çağrısı yapılmadığı için bu sürenin değerlendirilemediğini kaydetti.

Tasarıların yılbaşından sonra yürürlüğe gireceği ve bayram süresince komitelerin toplanmadığı dikkate alınarak komitelere geri çekilmesini istediklerini anlatan CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, bundan sonraki sürece katılacaklarını ve yasaların olgunlaşması için önerilerini sunacaklarını ifade etti.

Yorgancıoğlu, yasalara uygun hareket eden insanların korunması gerektiğine inandıklarını; sunacakları önerilerin hükümetçe ne kadar dikkate alınacağını süreç içinde göreceklerini ve gereğini yapacaklarını anlattı.

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, komiteye geri çekilen tasarıların görüşülmesinin bütçenin meclis genel kuruluna sevk edileceği 5 Aralık’a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Tavırlarının, önerilerinin ne kadar rağbet göreceğine bağlı olacağını belirten Yorgancıoğlu, buna göre yeni tavır belirleyeceklerini söyledi.

Yorgancıoğlu, bir soru üzerine komite toplantısına mecliste grubu olmayan partilerin başkanlarının da katılımının öngörüldüğünü, bir değişiklik yaşanacaksa herkesin görüşüne ihtiyaç olacağını bildirdi.

Yorgancıoğlu, gelişmeleri muhalefetin ve sendikaların başarısı olarak yorumladıklarını kaydederek, “Burada esas olan meclisi çalışmaz hale getirmek değildir. Esas olan çıkarılacak yasaların ülkenin tüm kesimlerine mümkün olduğunca yararlı olmasını sağlamaktır. Bizim çabamız da budur. Eğer bir ülkede bir yasa yapılıyorsa ve hem esnaf, hem işverenler, hem sendikalar, hem muhalefet karşı çıkıyorsa burada bir gariplik var demektir. Hangi yasa bütün toplumsal kesimlere karşı olabilir ki?” diye konuştu.

Tasarılar önemli olduğu için iktidarın komiteye geri çektiğini belirten CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, uzlaşı aranmasını “olumlu bir sinyal” diye değerlendirdiklerini söyledi.

ÇAKICI: “KOMİTEYE KATILIP KATILMAYACAĞIMIZI DAHA SONRA BİLDİRECEĞİZ”

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Meclis Başkanı Hasan Bozer’in çağrısıyla siyasi parti başkanlarının bir araya geldiğini belirterek, gündemdeki tasarıların komiteye geri çekilmesi kararı üretildiğini söyledi.

Tasarıların 5 Aralık’ta görüşüleceğini ve bu tarihe kadar yapılacak komite toplantılarına tüm partilerin katılımının istendiğini kaydeden Çakıcı, TDP’nin bu toplantılara katılıp katılmayacağını daha sonra bildireceğini açıkladı.

Hükümetin istifasını istediklerini belirten Çakıcı, hükümetin halkına ihanet ettiğini ve bu yasaların geçmesi için yetki almadığını düşündüklerini söyledi. Bu görüşlerini Başbakan’a da ilettiklerini ifade eden Mehmet Çakıcı, “Biz burada direnişe devam edeceğiz” dedi.

Çakıcı, direnişleri karşısında hükümetin tasarıları geçiremediğini ve komiteye çektiğini ifade ederek, tasarıların ikinci kez ertelenmesinin, direnen halkın zaferi olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 10.11.2011 16:26
Anahtar Kelimeler:
MeclisCtpKomiteGündemYorgancıoğluçakıcı
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