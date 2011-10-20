Meclis Gündeminde Toplumsal sorunlar da görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün gündem dışı konuşmalarıyla milletvekilleri çeşitli sorunları gündeme taşıdı.

Genel Kurul’da ilk gündem dışı konuşmayı CTP - BG Milletvekili Mehmet Çağlar, “Son dönemdeki toplumsal sorunlar” konusunda yaptı.

Konuşmasına, Türkiye’deki terörist saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Çağlar, bir yıl önce kapatılan KTHY’nin işten çıkarılan çalışanlarının mağduriyetinin hala giderilmediği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Çağlar, hükümetin insanları bir yandan umutlandırdığını, öte yandan da uygulamalarıyla umutsuzluğa sürüklediğini ileri sürerek, buna örnek olarak, Sosyal Sigortalar ve kaçak yaşam konusundaki uygulamaları gösterdi.



Konuşmasında ağırlıkla kaçak işgücü ve bunun yarattığı sorunlar üzerinde duran Çağlar, buna yönelik yasal düzenlemelerin de soruna çare olmaktan uzak olduğunu savundu.

“Hükümetin hala vatandaş yapmaya devam ettiğini” iddia eden Çağlar bunu eleştirdi.

Türkiye’den buraya getirilen nüfusun buradaki toplumla uyum sorunu yaşadığını, bunun sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlar yarattığını anlatan Çağlar, bunun eğitim açısından da sakıncalar doğurduğunu kaydetti.

Çağlar, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun “müzakere süreciyle ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirmemesini” de eleştirdi.

ARABACIOĞLU

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, “sağlıkta yeni uygulanmaya başlanan çalışma izinleri konusundaki yöntem” hususunda yaptığı gündem dışı konuşmasında, yeni uygulamayı “keyfi ve kendi içinde çelişki içeren bir uygulama olarak” değerlendirdi.

Arabacıoğlu, 2003 yılı sonuna kadar sağlık izinlerinin sadece bakanlık tarafından verildiğini, daha sonraki yıllarda bazı laboratuarlara da yetki verildiğini anımsatarak, zaman içinde bunun da sıkıntılar yarattığını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni için başvuranlara ya “YDÜ’ye ya da hastaneye gideceksiniz” denildiğini, ancak bakanlığın bürokratik uygulamalarının uzun sürmesi ve kota koyarak laboratuarlara göndermesi ve neticede en az 2 iş günü kayıpları olduğunu ve böylelikle çoğunluğun YDÜ’ye gittiğini ileri süren Arabacıoğlu, “Bakanlığın kendi devlet hastanesine kota koyarken YDÜ Hastanesi’ne kota uygulanmadığını“ belirterek, bunun gerekçesini sordu.

Arabacıoğlu, amacının; devlet hastanesini dövmek, kötülemek olmadığını, eşitliğin sağlanmasından yana olduklarını kaydetti.

KAŞİF

Eleştirileri yanıtlayan Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, öncelikle Türkiye’deki terör saldırılarında ölenlere rahmet, ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne başsağlığı dileyerek, böyle olayların bir daha yaşanmamsını temenni etti.

Çalışma izinleri konusundaki yeni uygulamanın, ilgili tarafların istişaresi sonucu verilen karar uyarınca uygulamaya konulduğunu belirten Kaşif, bunun; “biz yaptık oldu” anlayışıyla yapılmadığını söyledi.

Daha kaliteli hizmet düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Kaşif, uygulamada eksiklik ve aksaklıklar olabileceğini, zaman içinde bunların tespit edilerek gerekli düzenlemelerin yapılabileceğini ifade etti.

Kaşif, çalışma için ülkeye gelen işçilerin ailelerinin de aynı kategoriye alınarak nasıl sağlık kontrolünden geçirilebileceğinin arayışı içinde olduklarını ifade ederek, bunun için çalışmaların sürdüğünü anlatı.

Bu yeni uygulamada iş kaybı olmayacağına işaret eden Kaşif, bu yöntemle daha iyi denetim sağlanacağı ve bunun olası bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından da daha iyi sonuçlar getireceğine inandığını ifade etti.

Bakan Kaşif, yapılan anlaşmalarla, laboratuar ücretleri için nerede olursa olsun aynı fiyatın uygulandığını da belirtti ve çalışanlar açısından da kaos yaratmadan daha iyi hizmet vermek için adım adım ilerlediklerini vurguladı.

EMİROĞLULARI

TDP Milletvekili Mustafa Emiroğluları, “Tarım ve Hayvancılık” konulu gündem dışı konuşmasında, öncelikle çalışma izinleri konusundaki uygulamaya değinerek, bunun “karma ekonomik model, bazı hizmetlerin özelleştirilmesi” olduğunu ve doğru bulduğunu, ancak tüm sağlık sisteminin de devletin denetleyici olacağı bir modelle özelleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Eski KTHY çalışanlarının eylemini desteklediklerini belirterek, hükümetin icraatlarını eleştiren Emiroğluları, K - Pet konusunda da hükümetin verdiği sözü tutması temennisinde bulundu.

Sigaraya ve içkiye yapılan zammı da eleştiren Emiroğluları, “bunun yanında halka yarar getirecek bir uygulama da yapılması gerektiğini” belirterek, ücretlerin artırılması veya süt gibi temel gıda

maddelerinin fiyatlarının indirilmesini istedi.

“Tarım Bakanı da uçan bakan oldu” diyerek bakanın dış temaslarını eleştiren Emiroğluları, “Bakanın öncelikle ülkedeki sorunlara çare üretmesi; üreticilere verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini” söyledi.

Ülkede haşere ve farenin arttığını ve bunun tarımı olumsuz etkilediğini belirten Emiroğluları, bunlara karşı mücadele konusunda seferberlik yapılmasını istedi.

Konuşmaların ardından sorular bölümüne geçildi, ancak soru sahipleri ve yanıt vereceklerin salonda bulunmamsı nedeniyle ertelendi ve Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un bir

sonraki birleşimi 24 Ekim Pazartesi yapılacak.

ADEM YAZILI SORU SORDU

Bu arada, CTP - BG Milletvekili Sonay Adem, birleşim sırasında, Meclis Başkanlığı’na “Cumhurbaşkanı’nın gerek geçmişte, gerekse 2011 yılı içinde sattığı taşınmaz mallar nerdedir ve pafta parsel numaraları nedir? Hangi tarihlerde kimlere kaç paraya satmıştır? Tapu kayıtları çerçevesinde bu satışlardan kaynaklanan kaç para vergi vermiştir” şeklinde yazılı soru sordu.