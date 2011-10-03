Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına başladı.

Cumhuriyet Meclisi, bugünkü açılış toplantısıyla VII. Dönem 4’üncü Yasama Yılı’na başladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer başkanlığında yapılan Genel Kurul toplantısını, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça,
Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan, Başsavcı Aşkan İlgen, çok sayıda bürokrat ve eski parlamenterler izliyor.
Saat 10:15’te başlayan açılış toplantısında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer konuşma yapacak ve geçmiş dönemin faaliyet raporunu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.
Toplantıda siyasi parti başkanlarına da söz verilecek.