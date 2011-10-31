Meclis Genel Kurulu Mec-Sen'in Grevi Nedeniyle Gecikmeli Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis’te örgütlü sendika Mec-Sen’in de katıldığı genel grev nedeniyle bugün saat 10.00’da başlaması gereken toplantısını gecikmeli yapacak.

Meclis yetkililerinden alınan bilgiye göre, Genel Kurul, grevin tamamlanmasının ardından saat 13.00’te toplanmayı deneyecek.

Meclisin bugünkü gündeminde Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı; İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Yabancılar ve Muhaceret

(Değişiklik) Yasa Tasarısı; Turizm Gelişim Yasa Tasarısı yer alıyor.

Sendikal Platform’un Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı yasa tasarılarına karşı çıkarak bugün başlattığı genel grev ve yapılacak miting nedeniyle, polis tarafından Meclis etrafında geniş

güvenlik önlemleri alındı.

Meclis civarındaki bazı yollar trafiğe kapatılırken, Şehitler Anıtı civarına demir bariyer çekildi.

Meclis etrafında zırhlı kıyafetli polisler de görev yapıyor.

Eski PEYAK binası civarında toplanan eylemcilerin miting için birazdan meclis önüne ulaşması bekleniyor.