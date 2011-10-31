Meclis genel kurulu ertelendi

MECLİS GENEL KURULU ERTELENDİ... UBP GRUBU’NUN GÜNDEMDEKİ TASARILARIN YARINA ERTELENMESİ ÖNERİSİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ… MUHALEFET YOKLAMAYA KATILMADI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, sendikaların genel grev ve miting düzenlemesine neden olan yasa tasarılarını bugün görüşmedi. UBP Grubu’nun, bugünkü gündemin yarına ertelenmesi önerisinin oybirliğiyle kabul edilmesi üzerine Meclis yarın olağanüstü birleşim yaparak tasarıları görüşecek. 31

MECLİS YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, sendikaların genel grev ve miting düzenlemesine neden olan yasa tasarılarını bugün görüşmedi. UBP Grubu’nun, bugünkü gündemin yarına ertelenmesi önerisinin oybirliğiyle kabul edilmesi üzerine Meclis yarın olağanüstü birleşim yaparak tasarıları görüşecek. Meclis Genel Kurulu, genel grev ve miting nedeniyle bugünkü toplantısına yaklaşık 3.5 saat gecikmeli başladı ve kısa bir toplantı yaptı.

Toplantı saat 13.20’de en yaşlı üye sıfatıyla UBP Gazimağusa Milletvekili Ertuğrul Hasipoğlu başkanlığında başladı. Yoklamanın ardından söz alan UBP Grup Başkan Vekili Hasan Taçoy, grubu adına gündemdeki tasarıların görüşülme sırasıyla ilgili tezkereyi okudu ve tezkere oyçokluğuyla kabul edildi. Daha sonra Taçoy yerinden söz aldı ve bugünkü gündemin yarına ertelenmesini önerdi.

Öneri oybirliğiyle kabul edilirken, muhalefet yoklamaya katılmadı.

Buna göre, bugünkü gündemde yer alan ve yarınki olağanüstü birleşime ertelenen tasarılar, şu sırayla görüşülecek: Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı; İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Turizm Gelişim Yasa Tasarısı. Toplantıyı, Sendikal Platform’u oluşturan sendikaların başkanları da izleyici locasından izledi.