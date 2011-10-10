MECLİS BAŞKANI YENİDEN BOZER.

BOZER YENİDEN BAŞKAN

Lefkoşa, 10 Ekim 11 (T.A.K.): Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na UBP Girne Milletvekili Hasan Bozer yeniden seçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak, başkanlık için yapılan kapalı oylamada, Bozer 38 oy alarak ilk turda başkan seçildi.

Oylamada 7 ret oyu, 2 boş, 2 de geçersiz oy çıktı. Seçim sonuçları, Arif Albayrak’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle verilen aranın ardından başlayan toplantıda açıklandı.

Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu, iç tüzüğün ilgili maddesini okuyarak seçim sırasında kalem değil mühür kullanılması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu ve aday olmak isteyenleri sordu.

Bu sırada UBP Grup Başkan Vekili Hasan Taçoy, UBP’nin Meclis Başkan adayının Girne Milletvekili Hasan Bozer olduğunu açıkladı.

Başka aday olmayınca milletvekilleri, kurulan sandıkta Bozer için “kabul, ret, çekimser” şeklinde oy kullandı.

Hasan Bozer, başkanlığa seçildiğinin açıklanmasından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, Anayasa, yasalar ve içtüzüğe uygun hareket edeceğini, tüm milletvekillerine eşit mesafede davranacağını belirtti. Bozer, tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Meclis’te daha sonra Meclis Başkan Yardımcılığı için seçime geçildi. Başkan Yardımcılığı için CTP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Yektaoğlu tek aday gösterildi.

BOZER’İN ÖZGEÇMİŞİ

Hasan Bozer, 1944 yılında Baf’ın Aydın köyünde doğdu.

1957-1960 yıllarında Baf Kurtuluş Lisesi'nde, 1960-1963 yıllarında Lefkoşa Erkek Lisesi'nde tahsil gördü. 1963 yılının Ekim ayında Çapa Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan Bozer, 1964 yılında eğitimine ara vererek Erenköy'de iki yıl mücahitlik görevini yaptı, bilahare eğitimine devam ederek 1970 yılında mezun oldu.

Bir yıl Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane'sinde çalıştıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde 1971-1975 yılları arasında ihtisas yapan Bozer, 1975-1981 yılları arasında Cengiz Topel Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

1981 yılında Girne Akçiçek Hastanesi'ne nakledilen ve 1987 yılında ayni hastanede Başhekimlik görevine getirilen Bozer, 2003 Kasım ayına kadar bu görevine devam etti.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde, 20 Şubat Erken Genel Seçimlerinde ve 19 Nisan 2009 tarihli Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Girne Milletvekili seçilen Bozer, 6 Mayıs 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkanlığı görevine seçildi. Bozer, bugün yapılan seçimle Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na yeniden seçildi.

Bozer, evli ve bir çocuk babasıdır.