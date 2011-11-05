Meclis Başkanı Bozer'in Kurban Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, içerisinde sayısız güzellikleri barındıran bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, kucaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Hasan Bozer, “Milletimizin zengin kültüründen aldığı bu değerlere sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Bayramların; kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, insanların kırgınlık ve dargınlıklardan arınarak sevgi, saygı ve hoşgörü duyguları içerisinde kucaklaşmalarına imkân sağlayan özel günleri ifade ettiğini kaydeden Bozer, şöyle devam etti:

“Böyle günlerde, bayramın anlamına uygun bir biçimde davranmalıyız. Ayrılıkları aşarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini, sayılı bayram günleriyle sınırlı tutmayarak yaşamın her anında ve tüm ilişkilerimizde anımsamalıyız.

Sorunlarımızı çözmenin en etkili yolu dayanışma ruhuyla kenetlenerek işbirliği içerisinde demokrasimizi güçlendirmekten, özgürlüklerimizi geliştirmekten, ekonomimizi büyütmekten geçiyor.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk ve İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyor; bayramın ulusumuza, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.”