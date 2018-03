MECLİS AÇILDI, BDP YEMİN ETTİ

Genel Kurul, 24. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla saat 15.00'de özel gündemle toplandı. Genel Kurul'da ilk olarak TBMM Başkanı Cemil Çiçek açılış konuşması yaptı.Çiçek'in konuşmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşu yapıldı.

Boykot kararından vazgeçen BDP'li milletvekilleri de Genel Kurul'daki yerini aldı. BDP'li vekiller isimlerinin okunmasının ardından sırayla yemin etti. Bu arada BDP'li Bengi Yıldız, yemin için çağrılmasına rağmen kürsüye gelmedi. 20 yıl önce Kürtçe yemin eden Leyla Zana ise bugün adı okununca kürsüye geldi ve metni Türkçe okudu.

Meclis'te yemin töreninden önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir konuşma yaptı.

Gül'ün konuşmasından satırbaşları:

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı olarak yaptığım tüm konuşmalarda Meclis’in önemini hep vurguladım.



Burada TBMM’de milletin kayıtsız şartsız hakimiyetini temsil eden en kudretli kurumdur, meşruiyetini milletten alır.



Halkımızın hak hukuk adalet özlemlerinin giderildiği makamdır. Mesuliyeti çok ağır bir müessesedir.

12 Haziran seçimleri halkımızın özlemlerini yansıtan bir tablo ortaya koydu. Halkımız seçimlerde yüksek katılım oranıyla siyaset kurumunu onurlandırmıştır.

13 Haziran sabahı itibariyle Türkiye'nin en önemli gündem maddesi yeni bir anayasanın hazırlanmasıydı. Her siyasi parti ve milletvekili ortak gelecek ve umutlarımız adına kendi tezlerini ortaya koyacak.

Bu meclise 1921 ve 24 anayasalarından sonra ilk kez bir Anayasa yapma görevi verildi. Asgari müşterek ve temel değerlerimizin neler olduğu konusunun farkındayız.

1982 ANAYASASI DAR GELMEYE BAŞLAMIŞTIR

1982 Anayasası yapılan reformlara rağmen milletin ulaştığı seviye itibarıyla dar gelmeye başlamıştır. Yeni Anayasa süreci kısır kavgalarla tekemmül ettirilebilecek bir süreç değildir. Yeni Anayasa sürecini üslüp ve usul hatalarına kurban etmeyelim. Millet olarak asgari müşterek ve ihtiyaçlar konusunda mutabakatımız vardır.

Sadece hesap soran değil, aynı zamanda hesap veren bir devlet anlaşıyı yeni Anayasada yer almalıdır. Anayasanın taşıması gereken tek mühür milletimizin mührü olmalıdır. Hukuk yoluyla siyasi üstünlük sağlamının mümkün olmadığı defalarca görülmüştür.

Yeni Anayasamız esnek ve özgür bir karaktere sahip olmalıdır. Devletle millet arasında çatışmalara mahal vermemelidir.



Bu süreçte en önemli ölçümüz evrensel standartlar olmalıdır. Temel ilke ve hassasiyetlerin zamana duyarlı hale gelmesi için esneklik gerekir .

TERÖR EN BÜYÜK BELADIR

Devletin bütünlüğüne dönük saldırılar bir hak arayışı olarak sunulamaz. Terör zerre kadar müsamaha gösterilmeyecek yok edilmesi gereken bir beladır. Devlete düşen görev hukuk kuralları dahilinde terörle mücadeledeki bütün metodları kullanmaktır. Kan ve şiddetle hak alma arayışında olanlar, demokratik adımları terörün sonucu sayanlar yanılmaktadır.

İç barışı pekiştirmenin en etkili yolu ülkemizi her açıdan birinci sınıf demokrasiye dönüştürmektir.



Hukuk yoluyla siyasi üstünlük sağlamanın mümkün olmadığı defalarca görülmüştür. Yargının adaletli davranmadığı konusunda görüş olursa halkın güveni kaybolur. Felsefi görüşler yargının kararını etkilememelidir. Tutuklulukların fiili cezaya dönüşmesinin en önemli nedeni yargının iş yüküdür.



Mahkemelerin önünde personel yetersizliği ev yoğunluktan dolayı cevaplandırılamamış davalar vardır. Demokrasi olmadan güvenlik, güvenlik olmadan gerçek demokrasiden bahsedilemez. Devletin birliği ve bölünmez bütünlüğü tartışılamaz.



TERÖRÜN HİÇBİR HAKLI TARAFI OLMAZ

Yapılan saldırılar bir hak arayışı olamaz. Terör hiçbir davaya hizmet etmez ve edemez. Terör bir davaya bulaştığında onunla mücadele etme yöntemi bellidir. Devletin bütünlüğüne dönük salıdırlar bir hak arayışı olarak sunulamaz. Terör zerre kadar müsahama gösterilmeyecek yol edilmesi gereken bir beladır. Terör saldırıları vicdanları derinden yaralamaktadır.



Herkesin şiddete lanet etmesi insanlığın namusudur. Devlete düşen görev hukuk kuralları dahilinde terörle mücadeledeki bütün metodları kullanmaktadır. Kan ve şiddetle hak aramaya çalışanlar tarihi bir yanılgı içindedirler. Demokratik adımları terörün sonucu sayanlar yanılmaktadır.



Terör olmasaydı demokratik standartarda çok daha yüksek düzeyde bir Türkiye’de yaşıyor olacaktır.

EKONOMİ

Küresel krizlere Türkiye ekonomisi sağlam zeminler üzerinde oturmaktadır. Gelişmiş ekonomilerin notlar düşerken Türk ekonomisinin notu artıyor.



Ekonomiyle ilgili tüm birimlerin koordinasyonunu takdirle karşılıyorum.



1 dolarlık ihracat için 82 centlik ithalat yapmak zorundayız. Bu hepimizi rahatsız ediyor.



Son 10 yılda yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalından nasıl kurtulduysak cari açıktan da kurtulabiliriz.



'SURİYE YÖNETİMİNE ARTIK GÜVENMİYORUZ'

Suriye bölgedeki gelişmeleri doğru tahlil etmekte geç kaldı. Suriye yönetimine artık güvenimiz kalmamıştır. Her zaman Suriye halkının yanında olacağız. Bölgede Sünni-Ş“ii ayrımı içten içe körükleniyor. Bölgedeki dinamikler İsrail aleyhine gelişmektedir. İsrail işgal ettiği topraktan çekilmezse barışa ulaşamaz.

Somali’de baş gösteren açlık felaketi bütün dünyanın ortak ayıbıdır. Tıpkı Norveç gibi müzakerelerin başarıyla tamamlanmasına izin verilmesini talep etmekteyiz.



Yarım bir yönetimin dönem başkanı olması AB’yi zaafa uğratacaktır. AB kıbrısta çözümsüzlüğün müsebbisi olacaktır.



BDP YEMİN ETTİ

Yemin etmeyen BDP'li milletvekilleri bugünki açılış töreninde yemin etti. Bir zamanlar idamla yargılanan Erdoğan Kürkçü ve Meclis'te Kürtçe yemin ettiği için gözaltına alınan Leyla Zana da yemin edecek vekiller arasında yer aldı.



İDAM SEHPASINDAN MİLLETVEKİLLİĞİNE



TÜRKİYE’de 12 Mart muhtırasının verilmesine neden olan olayların öğrenci liderlerinden ve o dönemde Dev- Genç (Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu) Genel Başkanlığını yapan Ertuğrul Kürkçü, 25 yıl önce idam sehpasından kurtulup cezaevinden tahliye olduktan sonra bugün BDP Mersin Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.



Ertuğrul Kürkçü, 30 Mart 1972’de Kızıldere olaylarından sağ kurtulan tek isim oldu. Kızıldere olayında Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Nihat Yılmaz, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, S. Kazım Özüdoğru , Saffet Alp ve Sabahattin Kurt, yanlarında rehin olarak bulundurdukları 3 İngiliz ile birlikte çatışmada ölürken sadece Ertuğrul Kürkçü sağ kurtuldu.



Mersin Bağımsız Milletvekili sıfatıyla TBMM’de yemin ederek fiilen milletvekili olarak TBMM çatısı altında göreve başlayacak Ertuğrul Kürkçü, o dönemki terör olayları nedeniyle İstanbul’da 1’inci Ordu Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemede yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldı. İdamını beklerken Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde çıkarılan 1974 genel affıyla cezası 30 yıla indirilen Ertuğrul Kürkçü, 14 yıl sonra da infaz yasasında yapılan değişiklikten yararlanarak 1986 yılında mart ayında cezasını çekmekte olduğu Gaziantep Cezaevi’nden tahliye oldu. Ertuğrul Kürkçü ile birlikte aynı cezaevinde yatmakta olan yine o dönemin öğrenci liderlerinden Nahit Töre ve Oktay Etiman da aynı gün tahliye oldu.



Ertuğrul Kürkçü cezaevinden çıktıktan sonra yayıncılık ve yazarlık yaptı, çeşitli sol siyasi hareketlerde görev aldı. Kürkçü, Kürtçü gruplar ile emek ve demokrasi güçleri tarafından oluşturulan Emek, Barış ve Özgürlük Bloku içinde yer aldı. 12 Haziran’da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde BDP’nin desteklediği bağımsız adaylar arasında yer alan Ertuğrul Kürkçü, Mersin’den milletvekili seçildi. Kürkçü seçim sonrası BDP’ye katıldı.



DEMİRTAŞ YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yemin töreni öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.



İşte Demirtaş'ın konuşmasından satır başları:



Bugün başlangıç günü. Herkese hayırlı olmasını istiyoruz. Parlamento tam kadro toplanamıyor. Hatip Dicle yok 8 tutuklu vekil yok. Tutuklu olan vekillerin Meclis'te olmaları için ilgililer hiçbir şekilde çaba sarf etmedi, bunu bizler gözlemledik. Biz BDP olarak birazdan yemin edeceğiz hep birlikte. Ama bir kez daha parlamentonun kapısından içeri girerken veto protestolarında kaybettiğimiz tüm değerler adına bu kapıdan giriyoruz.



Mücadele adına Meclis'e giriyoruz. Kurucu Meclis ruhuyla Türkiye'nin hak ettiği sivil bir anayasaya kavuşacağı bir Türkiye yaratmak adına Meclis'e giriyoruz. İnandığımız bütün değerler adına yemin törenini gerçekleştiriyoruz. Bu siyasi beklentilerimiz bizim ortaya koyacağımız fedakarlık diğer partiler açısından da destek görür.



Burada bulunmamız bir lütuf değil. Bizi buraya halkımız getirdi. 1 Ekim Meclis açılışında çok umutlu ve büyük heyecanlı olduğumuz belirtmek isterdik ama böyle bir tablo yok.



Her gün ölümler var, cenazeler var. Böylesi bir çatışma ortamında parlamento çalışmaya başlıyor. Parlamentonun ilk görevi barış tezkerelerini tartışabilmektir



Her şeye rağmen umut yaşamın gıdasıdır, biz umudumuzu kaybetmeden Meclis'te olacağız. Yıllardır cezaevinde olan arkadaşlarımız bugün Meclis'te olacak



Parlamento her şey değildir, hiç birşey de değildir. Asıl çözümler sokağın sesiyle yükselir. Halkın sesine kulak verilmelidir