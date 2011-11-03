Meclis Çalışanları Sendikası (Mec-Sen) Başkanlığı’na yeniden Remzi Kudret getirildi.
Mec-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın geçen hafta gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında belirlenen yeni yönetim kurulunun bugün yaptığı ilk toplantısında görev bölümünü
yaptığı kaydedildi.
Yeni Yönetim Kurulu ve görev bölümü şöyle:
“Başkan Remzi Kudret; Genel Sekreter Tezay Sancarlı; Eğitim Sekreteri Mediha Piro Azer; Örgütlenme Sekreteri Nazen Şansal; Basın Sekreteri Esma Ülgen Özser; Mali Sekreter Fisun Üçok;
Dışilişkiler Sekreteri Sevim Paşpınar.