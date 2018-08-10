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MDP: “Meclis derhal iş başı yapmalı”

MDP: “Meclis derhal iş başı yapmalı”

10 Ağustos 2018 Cuma 11:34
MDP: “Meclis derhal iş başı yapmalı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi, “dövizin durdurulamaz yükselişine” dikkat çekerek, Meclis’in derhal toplanıp halkın refahıyla ilgili karar alması gerektiğini belirtti.

MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai yaptığı yazılı açıklamada, “Partisel ve zümresel çıkarlarınızı bir an önce bir yana bırakın ve halkın size verdiği yetkiyi kullanarak, ekonomik darboğazdan nasıl geçebileceğimize dair projeler ve çözümler üretin” çağrısında bulundu.

Hükümeti eleştiren Atai, “8 ayda altyapı projeleri için ayrılan kaynağın sadece %20,98’sini, reel sektör için ayrılan kaynağın ise %36,27’sini kullanabilen, tek becerisi partililerini ve yandaşlarını mevki sahibi yapmak olan bu hükümetin miadı dolmuştur” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 15:24
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