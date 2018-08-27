banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90965
ALTIN
238.840
DOLAR
6.1627
STERLİN
7.8794
EURO
7.1592
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu
CENGİZ'İN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
“Hükümet kararı etik ve yasal değil”
“HÜKÜMET KARARI ETİK VE YASAL...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Mccaın'den Cenazesine İlişkin Vasiyet: “Obama Ve Bush Konuşsun, Trump Katılmasın”

ABD'de önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un, cenazede konuşma yapmasını vasiyet ettiği bildirildi.

Mccaın'den Cenazesine İlişkin Vasiyet: “Obama Ve Bush Konuşsun, Trump Katılmasın”

ABD'de önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un, cenazede konuşma yapmasını vasiyet ettiği bildirildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:08
Mccaın'den Cenazesine İlişkin Vasiyet: “Obama Ve Bush Konuşsun, Trump Katılmasın”

 ABD'de önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un, cenazede konuşma yapmasını vasiyet ettiği bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, ölmeden önce cenazesiyle ilgili vasiyette bulunan McCain'in, Trump’ın, cenazeye katılmasını istemediği ve Obama ile Bush'un cenazede konuşma yapmasını talep ettiği belirtildi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katılması beklenen cenaze töreninde, Obama ve Bush'un konuşma yapması planlanıyor.
Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı Trump'ın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu. 
Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetinmişti.
Diğer yandan, Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtilmişti.
İddiaya göre McCain'in ölümünden önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellenmişti.
MCCAIN'İN ÖLÜMÜ
Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtilmişti.
Ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.
25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in, 2 Eylül'de Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa defnedileceği açıklanmıştı.
Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu. 
2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Partiyi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu. 
1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.
 

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 12:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı
Pakistan'da Muhalefetten 2 Cumhurbaşkanı Adayı
İran Silahlı Kuvvetlerin Ekonomideki Etkinliğini Azaltıyor
İran Silahlı Kuvvetlerin Ekonomideki Etkinliğini Azaltıyor
Yunanistan'daki Orman Yangınında Ölenlerin Sayısı 97'ye Yükseldi
Yunanistan'daki Orman Yangınında Ölenlerin Sayısı 97'ye Yükseldi
Kladov: “Türkiye Ve Rusya Ortak Savaş Uçağı Üretebilecek Kapasiteye Sahip“
Kladov: “Türkiye Ve Rusya Ortak Savaş Uçağı Üretebilecek Kapasiteye Sahip“
Esed Rejimi, Alıkoyduğu Kişilerden Bazılarını Öldürdüğünü İtiraf Etti
Esed Rejimi, Alıkoyduğu Kişilerden Bazılarını Öldürdüğünü İtiraf Etti
BM'den “Myanmar Ordusu Soykırımdan Yargılansın“ Talebi
BM'den “Myanmar Ordusu Soykırımdan Yargılansın“ Talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
Papa, çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Papa, çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“
Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“
20 yıl önce öldürülen çocuğun DNA araştırmasıyla tespit edilen katil zanlısı yakalandı
20 yıl önce öldürülen çocuğun DNA araştırmasıyla tespit edilen katil zanlısı yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim