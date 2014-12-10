Mc Donalds'da Porno Yayın Şoku!

İsviçre'nin Zuchwil kasabasındaki McDonald's şubesinde ekrana porno görüntüler geldi









İsviçre'nin küçük kasabası Zuchwil'de şaşkına çeviren olay. Mc Donalds, şubesinde, ekrana bir anda porno görüntüler belirdi.



Müşteriler şoke olurken Mc Donalds yaşanan olayla ilgili özür açıklaması yaptı.



Açıklamada, bir personelin, müşterinin isteği üzerine Alman spor kanalını açtığı belirtildi.



Görüntünün, kanalda yayımlanan 'seksi spor klipleri' programından kaynaklandığı belirtildi.



Bir müşteri, "Biz bir grup erkek arkadaş oturuyorduk. Aile olsa ne olurdu bilmiyorum" diye konuştu.