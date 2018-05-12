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May ve Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald  Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

May ve Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald  Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 01:32
May ve Trump telefonda görüştü

May ve Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald  Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, May telefon  görüşmesinde, üç ABDvatandaşının Kuzey Kore’de serbest bırakılmasından dolayı  Başkan Trump’ı tebrik etti.

Görüşmede May, İngiltere’nin Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması  konusunda baskı uygulanması amacıyla ABD ile iş birliğini sürdüreceğini  vurguladı.

Başbakan May görüşmede ayrıca İran’ın İsrailgüçlerine yönelik roket  saldırısını kınadı ve ülkesinin "İsrail’in İran’ın saldırganlığına karşı  kendisini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini" kaydetti.

May'in İngiltere ve Avrupalı ortaklarının İran’la yapılan nükleer  anlaşmanın devamı konusunda kararlılıklarını vurguladığı görüşmede, ABD’nin  yaptırımlarının İran’da iş yapan Batılı şirketler üzerindeki olası etkisi de ele  alındı.

Anahtar Kelimeler:
TrumpMayTelefonGörüşmesi
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