May İle Çipras AB-Türkiye Sığınmacı Anlaşmasını Görüştü!

İngiltere Başbakanı Theresa May ile Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras, AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının hayata geçirilmesinin önemi üzerinde anlaşmaya vardı.



İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Çipras'ın dün Londra'da ikili bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.



Açıklamaya göre iki lider görüşmede, Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu yasa dışı göç sorununu ele aldı. Görüşmede, Yasa dışı göç probleminin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının hayata geçirilmesini de içerecek eşgüdümlü ve kapsayıcı bir yaklaşım ile çözülmesi gereken ortak bir sorun olduğu konusunda görüş birliği sağladı.



İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) ardından da yasa dışı göç konusunda sürüdürülebilir bir çözümde rol oynamayı sürdüreceğini ifade eden May, ülkesini Ege Denizi'ndeki arama ve kurtarma operasyonları için ek bir sınır güvenlik teknesi yollayacağını kaydetti.



Bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede May ile Çipras, Kıbrıs’ta bir çözüme yönelik adımlar atılmasının önemi konusunda da görüş birliğine vardı.



Açıklamaya göre May Çipras ile görüşmesinde, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde süren diyaloğun bölgesel istikrar için hayati önem taşıdığının altını çizdi.