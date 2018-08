May'den milletvekillerine Kıbrıs mektubu; “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmak mümkün, çalışmaya devam edeceğiz”

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmanın mümkün olduğunu ve İngiliz hükümetinin bu hedefe doğru çalışmaya devam ettiğini kaydetti.



Başbakan Theresa May, Milletvekili Theresa Villiers ve diğer milletvekillerine hitaben yazdığı 12 Temmuz tarihli, bugün kamuoyunun bilgisine getirilen mektupta “Geçen yaz Crans-Montana'da, iki Kıbrıslı lider ve üç garantörün, Birleşmiş Milletler genel sekreteri tarafından desteklenen bir anlaşmaya varmaya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştığını” kaydetti.



Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, May, mektubunda “Tüm taraflar dikkate değer cesaret ve bağlılık gösterdiler ve tüm taraflar bir anlaşmaya ulaşmak için ciddi bir niyetle uğraştılar. Bir anlaşmaya varılamaması hususunda yaşadığınız hayal kırıklığını ve görüşmelerin önemli ilerlemeler kaydettiği yönündeki düşüncelerinizi paylaşıyorum” ifadelerine yer verdi.



May, “Hükümet, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyor ve bu hedefe doğru çalışmaya devam ediyoruz” diye ekledi.



“Bunun basit olmayacağını biliyoruz. Müzakereleri yeniden başlatmak için tüm tarafların güven inşa etmesi gerekecek” diyen May, bir anlaşmanın tüm taraflardan esneklik ve isteklilik gerektireceğini bildirdi.



May ayrıca, Mayıs ayında Rum Lider Nikos Anastasiades ile görüşmesinde, bu yıl bir anlaşmaya varmak için atabileceği adımları konuştuklarını da sözlerine ekledi.