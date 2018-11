May'den “görevimin başındayım“ mesajı

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY:"LİDERLİK, KOLAY DEĞİL, ZOR TERCİHLERDE BULUNMAKTIR"



"BAŞBAKAN OLARAK GÖREVİM İNGİLİZ HALKININ İRADESİNİ HAYATA GEÇİREN BİR ANLAŞMAYI SAĞLAMAKTIR. BUNU SONUNA KADAR GÖTÜRECEĞİM"

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesinde bugün yaşanan 4 istifaya rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı.



May, aralarında Brexit bakanın da bulunduğu 4 bakanın istifasının ardından dün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi.



Görevinin başında olduğunun mesajını veren May, gazetecilerin istifayı düşünüp düşünmediği ve partisinde kendisi hakkında bir güvensizlik oylaması yapılması halinde tavrının ne olacağı soruları üzerine, "Liderlik, kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır. Başbakan olarak benim görevim İngiliz halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.



Muhafazakâr Parti MilletvekiliJacobRees-Mogg, bugün May hakkında güvensizlik oylaması için başvuruda bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ress-Mogg'u, aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izlemişti.



Muhafazakâr Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.



May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.



İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı DominicRaab ve Çalışma Bakanı EstherMcVey de yer almıştı.



Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.



May'in koltuğu için adaylığını koyabilecek kişiler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson'ın da adları geçiyor.



ERKEN SEÇİMDE BAŞARISIZ OLMUŞTU



May'in inisiyatifiyle geçen yıl gidilen erken genel seçimde Muhafazakâr Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş, ancak Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.



May hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan onay alması gerekiyor. Ancak siyasi gözlemciler muhalefet partilerinin yanı sıra DUP'un ve yaklaşık 90 Muhafazakâr milletvekilinin karşı olduğu anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığını düşük görüyor.



AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı. AB ile varılan son anlaşmada, Kuzey İrlanda sorununa, İngiltere'nin bütününü süresiz biçimde Gümrük Birliği içinde tutmaya kapı aralayan bir çözüm üzerinde uzlaşılmıştı.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.