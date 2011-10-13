Mavi Marmara Baskını

İsrail'in uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskınla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci, 9 Türk vatandaşının öldürüldüğü saldırı emrini veren ve tetiği çeken 174 İsrailli'ye kırmızı bülten çıkarılması için harekete geçti. Savcı Ekinci, İHHavukatlarınca kendilerine sunulan şemadaki kişilerle ilgili dava açılabilmesi için yakalama çıkarılıp çıkarılmaması konusunda Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi.

İHH avukatlarının çalışması sonucu operasyona katılan ve emri verdikleri ileri sürülen 174 kişinin isimleri ile bunlardan 148'inin fotoğrafları bir şema halinde savcılığa sunulmuştu. Dosyayı inceleyen Savcı Mehmet Akif Ekinci, şemadaki kişilerin operasyona katılıp katılmadıkları konusunda vakit kaybetmeden Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla İsrail'e yazı gönderdi. Ancak bu yazışmalara da İsrail'den yanıt gelmedi. Savcı Ekinci bunun üzerine listede adı geçen kişiler hakkında yakalama çıkarma kararı verilip verilmemesi konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Yazıda şüphelilerin tüm dünyada Interpol aracılığıyla aranabilmesi için kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmaması konusunda görüş istendi. Yazıda ayrıca bu kişilere dava açılabilmesi için bakanlıktan bir formül bulunması istendi. Mevcut UYAP sisteminde şüphelilerin açık kimlikleri ve açık adresleri olmadan dava açılamadığını hatırlatan Savcı Ekinci, bu sorunun nasıl çözülebileceğini sordu.



Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine 30 Mayıs 2010'da İsrailli komandolarca denizden ve havadan baskın düzenlenmiş, çıkan olaylarda 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Olayı soruşturmakla görevlendirilen savcı Mehmet Akif Ekinci, yüzlerce mağdurun ifadelerini ve Adli Tıp raporlarını tespit ettikten sonra Adalet Bakanlığı kanalıyla İsrail'e yazı göndererek saldırıya katılanların açık kimliklerinin bildirilmesini istedi. Ancak aylarca süren beklemeye rağmen bir yanıt gelmeyince soruşturma kilitlendi.