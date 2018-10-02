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Mattis: “Türkiye’yle Ortak Eğitimlere Başladık”

Mattis: “Türkiye’yle Ortak Eğitimlere Başladık”

02 Ekim 2018 Salı 08:34
Mattis: “Türkiye’yle Ortak Eğitimlere Başladık”

ABD Savunma Bakanı JimMattis, ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını açıkladı.

İki NATO müttefiki ülke halen, geçen Haziran ayında vardıkları Menbiç yol haritası kapsamında Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Yol haritasında eğitim safhasının tamamlanmasından sonra da ortak devriyelerin başlaması öngörülüyor.

Türk hükümeti geçen ay yaptığı açıklamada, ortak devriyeler ve eğitimlerin yakında başlayacağını belirtmişti.

Paris’te kendisiyle birlikte seyahat eden küçük bir grup gazeteciye konuşan Mattis, “Eğitimler şu anda sürüyor ve bunun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.

Mattis, “Ortak devriyelerin zamanında başlayacağına inanmak için her türlü nedenimiz var. Eğitim programı tamamlanınca bu aşama da olacak” diye konuştu.

ABD’nin şu anda Türk askeri eğitimcilere yönelik ilk eğitimleri verdiğini belirten Mattis, bunun ardından da devriyelere katılacak daha geniş kapsamlı Türk birliklerine Amerikan tarafınca verilecek eğitimlerin başlayacağını söyledi.

Türkiye’de verilen eğitimler, ekipmanların taşınması ve iki ülkenin askeri taktikler ve operasyonların nasıl yürütüleceğinin ayrıntılarını görüşmesi nedeniyle planlanandan biraz geç başladı.

Mattis, Türk ordusunun “angajman ve eğitim kurallarını oluşturmada çok yardımcı ve çok profesyonel davrandığını” belirtti ve “şu anda orada sahadayız” dedi.

Türkiye, terör örgütü PKK’nın kolu olarak gördüğü YPG’ye Washington’ın IŞİD’e karşı savaşta verdiği desteğe tepki gösteriyor. Menbiç anlaşmasından önce Ankara, Menbiç’te Amerikan askerlerinin varlığına rağmen bölgedeki YPG unsurlarına karşı operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyordu.

Kenti yöneten Menbiç Askeri Konseyi, bölgede bir zamanlar konuşlu olan YPG unsurlarının çekildiğini belirtmiş ancak Türk Dışişleri Bakanlığı bu haberlerin “abartılı” olduğu ve “gerçeği yansıtmadığı” açıklamasında bulunmuştu.

YPG meselesinin yanısıra, Türkiye’de terör suçlarıyla tutuklu Amerikalı rahip Andrew Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarıyla yerel diplomatik misyon çalışanlarının durumu da Türk-Amerikan ilişkilerine önemli ölçüde zarar verdi. 

Son Güncelleme: 02.10.2018 13:09
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