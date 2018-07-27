Mattis'ten Türkiye Açıklaması...

MATTİS, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM TEHDİDİNİN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ASKERİ İLİŞKİLERİ ETKİLEMEDİĞİNİ, TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Washington, 27 Temmuz 18 : ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Trump'ın Türkiye yönelik yaptırım tehdidini hatırlatarak, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tansiyonun askeri ilişkileri etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Mattis, "Türk-Amerikan ilişkileri ve askeri operasyonlarına bir etkisi olmadı. Şu aşamada, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Senato'nun, Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini geçici olarak askıya alınmasını savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısına eklediği hatırlatılarak, bunun Türk-ABD ittifakını nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya ise Mattis, bu tasarının da askeri ilişkileri etkilemediğini ifade etti.

Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriyelere yakın zamanda başlayacağını da anlatan Mattis, ortak devriyelerin en zaman başlayacağına ilişkin bir soruya karşılık ise, "Tüm planları bir araya getirdik ve planlama iyi gitti. Eğitim ekipmanı İncirlik'e indi. Ortak eğitimlerin ne zaman başlayacağından emin değilim, çünkü önce ekipmanı getirmemiz ve devam etmemiz için tüm koşulları hazırlamamız gerekir." dedi.

Mattis, daha sonra Münbiç'te ortak devriyelerin haftalar içinde başlayabileceğini kaydetti.