Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112159
ALTIN
163.706
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2439
EURO
4.6593
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
2 Ani Ölüm
2 Ani Ölüm
YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Yağışlı Hava Geliyor
banner256

‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler

‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:19
‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler
banner238

İsveç'in Boras kentinde bulunan hayvanat bahçesinde doğan 13 aslan yavrusundan 9'u 'masraflı' oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı.

İsveç'te bulunan Boras Djurpark'ta doğan 9 aslan yavrusunun yaşamına “masraflı” oldukları gerekçesiyle son verildi.
Habertürk’te yer alan habere göre İsveç’in güneybatısındaki Boras kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görev yapan Bo isimli görevli, kurumun yavruları kontrol edememeleri ve masraflarının fazla olması sebebiyle öldürdüğünü açıkladı.

2012'den beri 13 yavrunun doğduğunu açıklayan Bo, bu hayvanların kurumun reklam kampanyası için kullanıldığını söyledi.

Hayvanlardan 2'sinin doğal sebepler yüzünden öldüğünü 9'unun ise öldürüldüğünü ifade eden Bo, “Yavrulardan yalnızca ikisinin hayatta kalmasına izin verildi” dedi.

Haberin duyulması üzerine ülkedeki hayvan hakları aktivistleri ayaklandı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 22:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerika’ya gidecekler dikkat! Salgın yayılıyor
Amerika’ya gidecekler dikkat! Salgın yayılıyor
Henüz 20 yaşında… Lotodan inanılmaz bir servet kazandı!
Henüz 20 yaşında… Lotodan inanılmaz bir servet kazandı!
Bakterili mama 83 ülkede satılmış!
Bakterili mama 83 ülkede satılmış!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim