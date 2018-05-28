Maryland'de Sel Hayatı Felç Etti!

ABD'nin Maryland eyaletinde etkili olan sel hayatı felç etti.

Eyalette dün etkili olan fırtınanın beraberinde getirdiği yağış Ellicott City'de sele neden oldu. Maryland Valisi Larry Hogan, merkezi Ellicott City olan Howard Bölgesi’nde acil durum ilan etti.

Howard Bölgesi Üst Düzey Yöneticisi Allan Kittleman, sel nedeniyle şu ana kadar kayıp ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığını ancak kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kittleman, hasarın büyük olduğunu ve durumun aynı bölgede iki yaz önce meydana gelen selden daha vahim göründüğünü söyledi. Pek çok binanın hasar gördüğü Ellicott City'de, bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.

Bölgede 2016 yılında meydana gelen selde 2 kişi ölmüştü.