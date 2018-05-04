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Marul yedi hayatını kaybetti!

ABD'nin California eyaletinde maruldaki koli basili (e.coli) yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Yuma, Arizona bölgesinden olmadığı sürece hiçbir yerden marul satın almamaları konusunda insanları uyardı

Marul yedi hayatını kaybetti!

ABD'nin California eyaletinde maruldaki koli basili (e.coli) yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Yuma, Arizona bölgesinden olmadığı sürece hiçbir yerden marul satın almamaları konusunda insanları uyardı

04 Mayıs 2018 Cuma 23:24
Marul yedi hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz aylarda ABD'de koli basili salgını yüzünden uzmanlar marul tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı. 

İngiliz gazete Independent'ta yer alan habere göre; California'da koli basili yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. 

Yetkililer, Yuma, Arizona bölgesinden olmadığı sürece hiçbir yerden marul satın almamaları konusunda insanları uyardı. 

ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 eyalette toplam 121 kişinin hastalandığını açıkladı. Ülke çapında gıda zehirlenmesi salgınına neden olan koli basiliye bağlı olarak ilk kişi öldü.

Yetkililer cuma gününden bu yana en az üç farklı eyalette (Massachusetts, Utah ve Kentucky) daha hastalığın meydana geldiğini duyurdu. 

Yetkililer, insanları Yuma, Arizona bölgesi dışından marul satın almaması konusunda ısrarla uyardı. 

Koli basili hangi hastalıklara neden olur?

Koli basili, karın ağrısı, bulantı kusma ve kanlı ishalle seyreden ciddi enfeksiyonlara neden olur. Koli basilinin yüzlerce çeşidinden birkaç tanesi gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara yol açar. 

Koli basili nasıl bulaşır?

Koli basili genellikle hayvanlardan insanlara bulaşır. 

Az pişmiş sığır etleri, özellikle hamburger,

Kirli su,

Kirli su veya gübreyle kirlenmiş sebze ve meyve,

Pastörize olmamış süt ve süt ürünleri,

Sığırlar ile uğraşan kişiler risk altındadır. 

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