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'Mars'ta Yaşam' Heyecanı

3 yıl önce Fas'ta bir çöle düşen meteor üzerinde yapılan incelemeler, Mars'ta yaşam olabileceği teorilerini yeniden canlandırdı

'Mars'ta Yaşam' Heyecanı

3 yıl önce Fas'ta bir çöle düşen meteor üzerinde yapılan incelemeler, Mars'ta yaşam olabileceği teorilerini yeniden canlandırdı

03 Aralık 2014 Çarşamba 11:09
'Mars'ta Yaşam' Heyecanı
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'Mars'ta Yaşam' Heyecanı
3 yıl önce Fas'ta bir çöle düşen meteor üzerinde yapılan incelemeler, Mars'ta yaşam olabileceği teorilerini yeniden canlandırdı


Lozan Federal Politeknik Okulu (EPFL) tarafından oluşturulan bir araştırma ekibi, meteor üzerindeki çatlaklarda yapılan incelemeler sonucu, kayanın eşsiz karbon izleri taşıdığını keşfetti.

EPFL' in açıklamasına göre, kaya üzerindeki karbonun biyolojik kökenli olduğu tespit edildi.


Tissint adı verilen meteor, 18 Temmuz 2011 tarihinde Dünya'ya düşmüştü.

Tissint'in Kızıl Gezegen'den gelen meteorlardan biri olduğuna inanılıyor. Mars'ta çok önceleri meydana gelen bir asteroit çarpması sonrası, gezegen yüzeyinden bazı parçaların uzaya saçıldığı ve bunların dönem dönem Dünya'ya düştüğü sanılıyor.

Meteoritics and Planetary Sciences adlı dergide yayınlanan araştırmada, biyolojik kökenli karbon bileşimleri taşıyan sıvının, meteorun ana kayasına yani geldiği gezegende bulunan ana kayaya düşük ısı altında nüfuz ettiği kaydediliyor. 

Son Güncelleme: 03.12.2014 11:10
Anahtar Kelimeler:
Marsta Yaşam Heyecanı
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