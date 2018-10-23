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Mars\'ta Yaşamı Destekleyebilecek Miktarda Oksijen Bulunabilir

Ankara, 23 Ekim 18 : Bilim adamları, Mars\'ın atmosferini solunabilir hale getirebilecek miktarda oksijen bulunabileceğini ileri sürdü.

Mars\'ta Yaşamı Destekleyebilecek Miktarda Oksijen Bulunabilir

Ankara, 23 Ekim 18 : Bilim adamları, Mars\'ın atmosferini solunabilir hale getirebilecek miktarda oksijen bulunabileceğini ileri sürdü.

23 Ekim 2018 Salı 15:58
Mars\'ta Yaşamı Destekleyebilecek Miktarda Oksijen Bulunabilir
Ankara, 23 Ekim 18 : Bilim adamları, Mars\'ın atmosferini solunabilir hale getirebilecek miktarda oksijen bulunabileceğini ileri sürdü.
ABD\'nin Caltech Üniversitesinden ve NASA\'nın Jet İtki Laboratuvarından (JPL) araştırmacılar, Mars\'ta su bulunması halinde, belirli koşullar altında, solunabilir bir atmosfer oluşturmaya elverecek miktarda oksijen içerebileceğini öne sürdü.
Caltech Üniversitesinden jeo-biyolog Woody Fischer ve JPL\'den Vlada Stamenkovic, bilim adamlarının daha önce hipotez olarak öne sürdürdüğü, Kızıl Gezegen\'in yüzeyinin altında tuzlu su bulunması ihtimalinden hareketle, tuz sayesinde donmadan sıvı halini muhafaza edebilen bu suların solunabilir bir atmosfer yaratmak için düşünülenden çok daha büyük miktarda oksijen içerebileceğini savundu.
Oksijenin atmosfere girdiğinde su ile hava arasında bir denge yaratmak için suya dönüştüğüne dikkati çeken araştırmacılar, yüzeyin altındaki eriyik haldeki oksijenin yeniden havayla temas etmesi halinde atmosferi oksijenle doldurarak canlı yaşamına ve aerobik solunuma uygun hale getirebileceği varsayımında bulundu.
Araştırmanın sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.
(AA/GÖZ/SEL)
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